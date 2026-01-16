Wegen "Freaky Friday": Jodie Foster zieht KI durch den Kakao

Jodie Foster (63) macht sich über künstliche Intelligenz lustig – und zwar mit einem sehr persönlichen Beispiel. In einem Gespräch mit dem Magazin Variety erzählte die Schauspielerin, dass ChatGPT ihren eigenen Klassiker "Freaky Friday" von 1976 einfach ausblendet. Wenn sie die KI nach den "Freaky Friday"-Filmen frage, beginne die Liste angeblich erst bei der Version mit Lindsay Lohan (39) und Jamie Lee Curtis (67) – ihr Original komme überhaupt nicht vor. "Weißt du, wer vergisst, dass ich die originale Annabel in 'Freaky Friday' war? KI", sagte Jodie und machte damit deutlich, wie sehr sie diese digitale Gedächtnislücke überrascht.

Im Interview erklärte Jodie weiter, dass KI-Tools zwar von einem "Original" sprechen, damit aber die Version mit Jamie Lee Curtis meinen. Die Verfilmung von 1976, in der sie als Annabel Andrews und Barbara Harris als Mutter Ellen zu sehen waren, scheine für die Systeme gar nicht zu existieren. Dabei legte genau dieser Film den Grundstein für das erfolgreiche Mutter-Tochter-Tausch-Franchise, das auf dem Kinderbuch von Mary Rodgers basiert. Jodie spottete im Interview: "KI hat keine Erinnerung an die 70er." Später folgte 2003 das berühmte Remake, und sogar ein Sequel namens "Freakier Friday" ist in Arbeit. Dessen Regisseurin Nisha Ganatra erzählte Entertainment Weekly, sie habe Jodie regelrecht angefleht, für einen Cameo zurückzukehren, doch die Schauspielerin lehnte ab, ohne eine Begründung zu liefern.

Abseits des KI-Spottes bleibt Jodie zurückhaltend. Die Schauspielerin, die bereits als Teenager Bekanntheit erlangte, meidet oft den lauten Trubel und hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auch am Set gilt sie als bodenständig. Kolleginnen und Kollegen beschreiben sie gerne als konzentriert und humorvoll. In Interviews blitzt Jodies trockener Witz immer wieder auf, so wie im Gespräch mit Variety, in dem sie die Gedächtnislücken von ChatGPT gehörig aufs Korn nahm. Dass Fans bis heute liebevoll über "ihre" Annabel sprechen, zeigt, wie sehr diese frühe Rolle nachhallt – ganz ohne Algorithmus.

Getty Images Jodie Foster bei einer Gesprächsrunde beim Marrakech International Film Festival, November 2025

Getty Images Jodie Foster im Oktober 2021

Schauspielerin Jodie Foster