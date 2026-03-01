"Schönster Moment": Daniel Lott darf Leo erstmals halten

Daniel Lott und seine Frau Eva sind vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Eltern geworden, doch die Freude über die Geburt ihres Sohnes Leo ist von Sorge überschattet. Der Junge kam bereits in der 29. Schwangerschaftswoche zur Welt und wog gerade einmal 1.000 Gramm. Auf der Kinderintensivstation liegt das Frühchen an acht Schläuchen und Kabeln und kämpft um jeden Tag. Jetzt gibt es jedoch einen besonderen Lichtblick: Daniel durfte seinen Sohn zum ersten Mal auf den Arm nehmen. "Danke für einen der schönsten Momente meines Lebens! Ihn gestern eineinhalb Stunden bei mir auf dem Arm zu haben, bedeutete mir die Welt. Speziell nach all den Strapazen", schrieb der Realitystar auf Instagram und teilte ein Foto mit dem winzigen Kämpfer.

Der frühere Die Bachelorette-Kandidat berichtete außerdem von einem grundsätzlich positiven Arztgespräch und erklärte, dass dieser Tag in die Familiengeschichte eingehen werde. Über Leos Zustand spricht Daniel vorsichtig, aber voller Hoffnung: "Es geht ihm der Schwangerschaftswoche 29+1 entsprechend. Er ist körperlich plus-minus stabil, sage ich mal, aber er hat einfach Atemprobleme. Er braucht Unterstützung, braucht Beatmung." Dass sich sein Zustand schnell ändern kann, ist den Eltern bewusst. Mama Eva erholt sich derzeit vom Kaiserschnitt und wird bald in ein Elternhaus neben der Klinik in Ulm ziehen, während Daniel zwischen der Klinik und ihrem Zuhause am Bodensee pendelt. "Es ist wirklich wie die ganze Nummer eine komplette Achterbahnfahrt aus wunderbar positiven Emotionen, Freude, Glück und so weiter, bis hin zu purer Trauer, Verzweiflung, Hilflosigkeit", beschreibt der 34-Jährige die emotionale Belastung im RTL-Interview.

Die vergangenen Monate waren für die junge Familie eine enorme Belastung. Eva hatte eine Risikoschwangerschaft mit Blutungen durchgestanden, dann kam kurz vor Weihnachten in der 21. Schwangerschaftswoche der Blasensprung. "Um jeden Tag, um jede Stunde haben wir gekämpft", erinnert sich Daniel. Acht Wochen später holten die Ärzte Leo schließlich auf die Welt. Zu Hause wartet Töchterchen Mavie, eineinhalb Jahre alt, auf ihren kleinen Bruder. Wenn alles gut läuft, soll Leo ein paar Wochen vor dem ursprünglich errechneten Geburtstermin am 2. Mai nach Hause kommen. "Das heißt, wir haben noch zwei unfassbar schwere Monate – und hoffentlich gehen wir dann alle glücklich nach Hause. Das ist das Ziel, auf das wir hinarbeiten", verrät Daniel.

Instagram / daniel_lott_ Foto von Daniel Lott mit seinem Sohn Leo, Februar 2026

Instagram / ivy.zlr Eva und Daniel Lott, Januar 2026

