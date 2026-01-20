So zurückgezogen lebt Michael Jacksons Ex-Frau Debbie Rowe

Debbie Rowe (67), die zurückgezogen lebende Ex-Frau von Michael Jackson (†50), hält sich seit der Trennung im Jahr 2000 konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Die frühere Krankenschwester, die den "King of Pop" 1996 in Sydney heimlich heiratete, ist die Mutter von Prince Jackson (28) und Paris Jackson (27). Michaels jüngster Sohn Bigi kam 2002 durch eine Leihmutter zur Welt. Während sich Paris und Prince mit der Prominenz arrangiert haben, lebt Debbie laut Mirror abseits der Rampenlichter im Stillen. 2016 erhielt sie eine Brustkrebsdiagnose, 2017 schloss sie ihre Chemotherapie ab. Seitdem zeigt sie sich nur selten in der Öffentlichkeit – zuletzt in wenigen Momentaufnahmen, die ihr zurückgezogenes Leben unterstrichen.

Anfang der 90er lernte Debbie den Sänger in der dermatologischen Praxis kennen, in der er wegen Vitiligo behandelt wurde. Sie beteuerte immer, Michael sei der biologische Vater ihrer Kinder und sprach in Interviews von einer künstlichen Befruchtung. Auch als 2022 neue Diskussionen über die Vaterschaft von Bigi aufbrandeten, stand ein älteres Jackson-Zitat im Raum: "Ich hatte eine Leihmutter für Blanket und habe meine eigenen Samenzellen verwendet. Ich habe auch bei meinen beiden anderen Kindern meine eigenen Samenzellen benutzt. Sie sind alle meine Kinder", sagte Michael 2003 im Gespräch mit Martin Bashir (63), wie britische Medien erinnern. Für Aufsehen sorgte im selben Jahr Debbies Auftritt in der TMZ-Doku "Who Really Killed Michael Jackson", in der sie unter Tränen erklärte, sie fühle sich "zum Teil verantwortlich" für den Tod des Stars. "Ich war im Grunde genauso schlimm wie er, und es tut mir so leid, dass ich daran teilgenommen habe", sagte sie in dem Format. Michael starb 2009 an einem Herzstillstand, sein damaliger Arzt Dr. Conrad Murray wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.

Persönlich kam Debbie ihrer Tochter in schweren Zeiten wieder näher. Paris berichtete bei "Red Table Talk" von einem entspannten Verhältnis: Ihre Mutter sei für sie "mehr eine Freundin", die Bindung "sehr chill". Als Debbie 2016 erkrankte, griff Paris sofort zum Telefon und wich ihrer Mutter während der Behandlungen kaum von der Seite, erzählte Debbie später bei Entertainment Tonight: "Sie ist mein Fels, sie war großartig." 2017 feierte Paris öffentlich Debbies letzte Chemotherapie – ein Zeichen, dass die beiden nach Jahren der Distanz zueinander gefunden haben. Auf Social Media teilte Paris in den Folgejahren vereinzelt Einblicke und betonte, wie ähnlich sie sich seien, auch musikalisch. Debbie dagegen bleibt ihrem stillen Alltag treu – fern von rotem Teppich, nah bei Familie und fokussiert auf ihre Gesundheit.

Frederic J. Brown / Getty Images Debbie Rowe, Ex-Frau von Michael Jackson

Action Press / SIPA PRESS Debbie Rowe und Michael Jackson posieren

Getty Images Paris Jackson bei der GQ Men of the Year Party 2025