20.000 Dollar: Tickets für Roger-Federer-Treffen ausverkauft

Roger Federer (44) ist zurück auf der großen Bühne in Melbourne – und sorgt schon vor dem ersten Aufschlag für reichlich Vorfreude bei den Fans. Bei den Australian Open wird der vierfache Vater am Samstagabend im Rahmen der Eröffnungszeremonie ein Exhibition-Match bestreiten, gemeinsam mit Andre Agassi (55), Patrick Rafter und Lleyton Hewitt. Das eigentliche Highlight für viele Fans findet aber abseits des Courts statt: Ein exklusives Meet and Greet mit Roger, für das VIP-Tickets zum Preis von 20.000 australischen Dollar pro Stück erworben werden konnten – das entspricht rund 11.000 Euro. Im Ticketpreis enthalten sind ein Premium-Platz im Stadion, Champagner ohne Limit, ein edles Dinner und das persönliche Treffen mit der Tennis-Legende. Die sündhaft teuren Plätze sind bereits restlos vergriffen, wie der Veranstalter Tennis Australia gegenüber dem Schweizer Nachrichtenportal 20 Minuten bestätigte.

Für die Organisatoren ist die Rückkehr von Roger nach Melbourne ein Coup, schließlich hat der Basler die Australian Open sechsmal gewonnen, zuletzt 2018. Turnierdirektor Craig Tiley schwärmte in einem Statement gegenüber 20 Minuten: "Ich kann es kaum erwarten, Roger zusammen mit anderen Größen des Sports wieder in der Rod Laver Arena zu sehen." Auch wirtschaftlich ist der Kurzbesuch des ehemaligen Weltranglistenersten ein Volltreffer. Sämtliche Tickets für das Meet & Greet sind bereits verkauft. Der ehemalige Profi selbst hatte seine Rückkehr schon Ende vergangenen Jahres angekündigt und betont, wie sehr er sich darauf freue, in Australien noch einmal besondere Momente mit den dortigen Fans zu erleben.

Die Rückkehr des Schweizer Ausnahmeathleten weckt abseits des Courts weiterhin Begeisterung. Auch Stars aus anderen Branchen, darunter der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen (60), der Roger schon einmal persönlich kennenlernte, freuen sich darauf, den Champion wiederzusehen. Schon in einem früheren Interview erklärte Mads, dass er von einem Match gegen Roger träume. Auch wenn der Schweizer inzwischen seine aktive Karriere beendet hat, zeigt sich, dass er nicht nur als Sportler, sondern auch als Mensch einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat – sei es bei seinen Fans oder bei prominenten Weggefährten, die ihn weiterhin bewundern. Dass die Tickets für das Meet & Greet mit dem Ausnahmesportler trotz des stattlichen Preises so schnell ausverkauft waren, spricht Bände.

