Ali Larter tauscht den Hollywood-Glamour gegen Idaho-Idylle

Ali Larter (49) hat es getan: Die Schauspielerin hat mit Ehemann Hayes MacArthur und den Kindern Los Angeles hinter sich gelassen und ist nach Sun Valley in Idaho gezogen – und das schon seit fünf Jahren. In Jesse Tyler Fergusons (50) Podcast "Dinner’s on Me" erzählte Ali, dass die Nachbarschaft den Einzug des Hollywood-Gesichts eher lässig aufnahm. "Die kümmern sich nicht", sagte sie lachend und meinte, dass man dort eher mit Jagd-Skills glänzt als mit roten Teppichen. Der Schritt sei eine klare Entscheidung für die Familie gewesen, betonte sie: "Wir lieben es, mit unseren Kindern zusammen zu sein." Anstatt Dinnerpartys und Events liebt die Familie volle Häuser, in denen Kinder durchs Wohnzimmer flitzen – genau das fanden sie in Idaho.

Den Anstoß gab die Pandemie: Für zwei Monate zog die Familie damals nach Idaho, in der Hoffnung, dass die Schulen in Kalifornien bald wieder öffnen. In Sun Valley jedoch lief der Unterricht bereits, und Alis Tochter konnte im Frühjahr in den Kindergarten starten – ein Wendepunkt. "Wir haben dort so viele tolle Familien kennengelernt", erzählte sie gegenüber Fox News Digital. Skitage mit den Kindern, gemeinsamer Alltag im Ort, ein Tempo, das zu ihnen passte. Zurück in L.A. spürte Ali, wie groß die Anforderungen an Schauspieler dort geworden waren: Verpflichtungen, Partys, ständige Präsenz. "Das hat uns nicht mehr gedient", gab sie zu. Also folgte die Vollbremsung vom Glamour – und der Vollstart in Richtung Familiensinn.

Auch ein Blick zurück durfte in den vergangenen Monaten nicht fehlen: Gegenüber People erinnerte sich Ali an ihren Durchbruch in der TV-Welt. Ihren Auftritt als Cheerleaderin Kristy Livingstone in Dawson's Creek bezeichnete die Schauspielerin als entscheidenden Karriereschritt. "Das war einer meiner ersten Jobs mit Josh", erklärte sie und erinnerte sich daran, wie aufregend alles war. Vor dem Engagement sei sie bereits Fan der Serie gewesen. "Ich war wirklich aufgeregt. Ich war auch noch sehr grün hinter den Ohren. Mein erster Job", berichtete Ali. Die Zeit in Capeside habe sich für sie wie ein Aufbruch ins Showbusiness angefühlt: "Es war ein großartiger Start."

Getty Images Ali Larter im Oktober 2018

Getty Images Ali Larter bei einem Event in Los Angeles im Januar 2020

Getty Images Ali Larter bei einem Event in L.A. im Oktober 2019