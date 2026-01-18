Ali Larter gesteht: Diese Kostümschätze hat sie stibitzt

Bei den Critics Choice Awards in Los Angeles hat Ali Larter (49) jetzt ausgeplaudert, welche Erinnerungsstücke sie klammheimlich vom Set ihrer Serie "Landman" mitgenommen hat. Die Schauspielerin verriet im Gespräch mit dem Magazin People, dass sie beim Dreh der zweiten Staffel beherzt in den Kostümfundus gegriffen hat. In der Westernserie spielt Ali die temperamentvolle Ex-Frau Angela von Billy Bob Thorntons (70) Figur Tommy Norris. Während der Dreharbeiten sicherte sie sich einige Teile aus Angelas Garderobe – darunter Leddy's Cowboyboots, ein luxuriöser Agent Provocateur BH und eine bequeme Wrangler-Jeans. "Man muss die guten Sachen einfach mitnehmen", erklärte Ali augenzwinkernd.

Seit ihrem Start im November 2024 ist die von Taylor Sheridan kreierte Serie ein Riesenerfolg. Die zweite Staffel feierte Ende letzten Jahres Premiere und wird seitdem jeden Sonntag auf Paramount+ ausgestrahlt. Laut Ali legt die zweite Staffel noch mehr Wert auf die Dynamik zwischen den Familienmitgliedern. Dennoch bleibt der ausbalancierte Mix aus Humor und Drama erhalten. Die Serie, die vom realen Ölboom in Westtexas inspiriert ist, wurde bereits für eine dritte Staffel verlängert, in der die turbulente Beziehung zwischen Angela und Tommy weiter thematisiert werden soll.

Ali sprach bereits mehrfach darüber, wie besonders die Rolle der Angela für sie ist. Sie liebe es, jemanden darzustellen, der sich nicht an gesellschaftliche Erwartungen hält. "Angela macht ihre eigenen Regeln, und das ist unglaublich spannend für mich, weil ich so nicht bin", erklärte sie gegenüber People. Doch auch Herausforderungen gehören zur Rolle – etwa das Tragen eines Badeanzugs vor der Kamera, das sie zu einem harten Workout-Plan veranlasste. Ali betonte jedoch, durch Angelas selbstbewusste Art gelernt zu haben, wie wichtig es sei, Unsicherheiten loszulassen. Das gelingt ihr am Set inzwischen spielend: Keine Spur von Hemmungen, nur Spielfreude und Selbstbewusstsein – und offenbar ein Faible für Boots, BHs und Jeans, die nun in Alis Kleiderschrank ein zweites Leben beginnen.

Getty Images Ali Larter bei einem Event in Los Angeles im Januar 2020

Getty Images Ali Larter bei einem Event in L.A. im Oktober 2019

Getty Images Ali Larter im Oktober 2018