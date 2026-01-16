Bella Hadid strahlt in rotem Kleid bei "The Beauty"-Premiere

Bella Hadid (29) hat am Mittwochabend in New York für ein glamouröses Blitzlichtgewitter gesorgt: In einem roten Schiaparelli-Kleid schritt das Model zur Premiere der neuen FX-Serie "The Beauty" im Museum of Modern Art. Dort feierte sie ihre jüngste Schauspielrolle und präsentierte sich an der Seite ihrer Co-Stars auf dem roten Teppich. Bella spielt in der Serie Ruby, ein gefeiertes internationales Supermodel auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Mit ihr posierten Evan Peters (38) und Ashton Kutcher (47), auch Jeremy Pope, Anthony Ramos (34) und Rebecca Hall (43) waren dabei. Der Auftritt markiert für die Laufsteg-Ikone den nächsten Schritt in Richtung Leinwand – und machte definitiv Lust auf mehr.

Die Serie "The Beauty" stammt von Ryan Murphy (60), dem Schöpfer von Erfolgsformaten wie "American Horror Story". Im Zentrum der Handlung steht eine sexuell übertragbare Krankheit, die Betroffene zunächst schöner werden lässt, bevor sie einen grausamen Tod sterben – ein Albtraum für die Modewelt, die in der Geschichte ins Wanken gerät. Bellas Figur Ruby bewegt sich mitten in diesem toxischen Glamour. Wie Just Jared berichtete, startet das Format am 21. Januar zur Primetime um 21 Uhr auf FX, parallel werden die ersten drei Folgen auch bei Hulu gezeigt, international bei Disney+. In den zwei darauffolgenden Wochen erscheinen jeweils zwei weitere Episoden, insgesamt umfasst die Staffel elf Folgen.

Für Bella ist es nicht der erste Ausflug in die Schauspielerei. Nach ihrem Debüt in der Hulu-Serie "Ramy" sorgte sie mit einem überraschenden Cameo in der finalen Staffel von "Yellowstone" für Gesprächsstoff. Abseits der Kamera pflegt die Supermodel-Favoritin enge Freundschaften in der Modeszene und gilt als Teamplayer am Set. Bei Events zeigt sie sich häufig nahbar, nimmt sich Zeit für Crew-Mitglieder und winkt Fans zu – kleine Gesten, die bei Premieren wie dieser immer wieder auffallen. Ihr Stil bleibt dabei konstant wiedererkennbar: glamourös, präzise kuratiert und mit einem Sinn für Details, der von Make-up bis Schmuck den Look abrundet.

Getty Images Bella Hadid bei der Premiere von FXs "The Beauty" im MoMA in New York

Getty Images Ashton Kutcher, Jeremy Pope, Anthony Ramos, Bella Hadid, Rebecca Hall, Evan Peters und Isabella Rossellini bei der Premiere "The Beauty"

ActionPress / Lucia Sabatelli Bella Hadid in Cannes, Mai 2025