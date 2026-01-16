Besonderer Ring: "Élite"-Star Mirela Balić hat sich verlobt

Mirela Balić hat ihre Verlobung verkündet und dabei eine wahre Winterromanze zelebriert. Am 15. Januar 2026 teilte die Élite-Bekanntheit Fotos und Videos auf Instagram, die den besonderen Moment zeigen: Umgeben von einer traumhaft verschneiten Landschaft kniet ihr Partner, der spanische Musikproduzent und DJ Lejía, im Schnee und hält um ihre Hand an. "Ich habe Ja gesagt! Ahhh", schrieb die Schauspielerin begeistert. Für ihre Fans ließ sie tief blicken, wie emotional der Moment war: "Ja zu allem, ja zu dir, ja für immer." Unterstützung gab es auch von ihrer Kollegin Mina El Hammani, die in den Kommentaren herzlich gratulierte.

Ein besonderes Highlight der Bilder war der Verlobungsring, den Mirela stolz präsentierte. Der Ring im Vintage-Stil besticht durch einen auffälligen, tiefroten Edelstein im Ovalschliff, umrahmt von Diamanten in einer filigranen Fassung aus Silber oder Weißgold. "Entworfen von meinem zukünftigen Ehemann", verriet Mirela stolz. Der selbst designte Schmuck dürfte also eine ganz persönliche Note besitzen – ebenso wie die Beziehung der beiden, die sie weitgehend fernab der Öffentlichkeit halten. Die Aufnahmen zeigen das Paar auch in Sturmhauben, ein Markenzeichen des DJs, der bekannt für seine Privatsphäre ist.

Über ihre Beziehung spricht die Schauspielerin nur selten. In einem Interview 2025 mit der spanischen Glamour gewährte sie einen seltenen Einblick in ihr Privatleben, wie Lejía bei der Premiere ihres Netflix-Films "Mala influencia – Verbotene Liebe" auflegte und gemeinsam mit Freunden und ihrer Familie eine besondere Feier zauberte. Es sei "fantastisch" gewesen, ihren Vater, ihre Mutter und all ihre Freunde zu sehen, wie sie zu Techno tanzten, "als wären sie 15". Ansonsten genießen die beiden ihr Glück vor allem abseits der Kamera. Doch die magischen Schneemomente der Verlobung offenbaren: Ihre Liebe ist so beständig und einzigartig wie die funkelnden Details ihres besonderen Rings.

Getty Images Mirela Balić, Schauspielerin

Instagram / mirelabalic Mirela Balić mit ihrem Verlobten Lejía, Januar 2026

Getty Images Mirela Balić, Schauspielerin

