"Da gibt es jemanden": Ist Umut Tekin etwa wieder vergeben?

Umut Tekin (28) tauscht die Flirtvilla gegen den australischen Busch: Der Realitystar, bekannt aus Formaten wie Bachelor in Paradise und Love Island VIP, zieht ins Dschungelcamp – und kündigt an, dort keine Liebesabenteuer zu suchen. Gegenüber RTL lässt Umut durchblicken, dass es privat bereits jemand Besonderen gibt. "Da gibt es schon jemanden. Es ist noch nicht fest, aber ich weiß auch nicht, was sich daraus entwickelt", erzählt er. Namen oder Details verrät er nicht, das bleibt sein Geheimnis. Klar ist nur: Geflirtet wird im Camp nicht, der Fokus liegt auf Prüfungen statt auf Romanzen.

Mit dem Schritt in den Dschungel wagt Umut einen Imagewechsel. Statt Date-Nächte und Rosen-Feuerwerk stehen nun Lagerfeuer, Reis und Bohnen auf dem Programm. Trotz der Herausforderungen im australischen Busch kann er sein Glück kaum fassen: Er habe gedacht: "Die vera*schen mich, das kann niemals sein" – doch jetzt, wo es langsam losgehe, sei es "schon krass". In dem Format möchte er auch seine emotionale Seite zeigen: "Ich bin voll der Typ dafür, in den Momenten, wo es passt, gerade beim Lagerfeuer und man ist allein, dann wird safe das ein oder andere wieder hochkommen."

Privat ist der 28-Jährige längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Vor allem seine frühere Beziehung zu Reality-Star Emma Fernlund (25), die er bei Temptation Island VIP kennengelernt hatte, sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Erst vor rund zwei Wochen gab Emma auf Instagram Einblicke in ein besonderes Ritual, das sie und Umut einst verband: "Ich habe eine Tradition: Ich schreibe mir jedes Jahr – und letztes Jahr habe ich Umut einen geschrieben und er mir. Lese jetzt beide", schrieb sie zu einem Bild der beiden Umschläge. Sie zeigte sich offen dafür, das gemeinsame Kapitel behutsam abzuschließen – auch wenn sie den Inhalt der Briefe für sich behielt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / HMB-Media Umut Tekin, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Realitystars