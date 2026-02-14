Umut Tekin wurde wohl beim Karneval von einer Frau bedrängt

Karneval bekam für Umut Tekin (28) einen bitteren Beigeschmack. Der Realitystar wollte wie so viele andere auf den Straßen Kölns in bunten Kostümen feiern. Doch nun erzählt er in seiner Instagram-Story von einem unangenehmen Vorfall. "Ich musste erst verdauen, was vorgestern passiert ist. Ich habe vorgestern an Karneval einer Dame mehrmals gesagt, dass sie mich doch bitte in Ruhe lassen und mich nicht so bedrängen soll. Obwohl ich sie mehrmals darauf hingewiesen habe, hat sie weitergemacht und kam mir jedes Mal richtig nahe", meint Umut.

Zum Glück war er nicht alleine unterwegs. Kumpel Jonathan Steinig (30) ging dazwischen: "In dem Moment habe ich Jona um Hilfe gebeten, dass er sie von mir wegnimmt." Der Influencer ist überzeugt, dass es ein riesiges Theater gegeben hätte, wäre die Situation andersherum gewesen. "Hätte das ein Mann bei einer Frau gemacht, dann wäre was los gewesen, aber keiner hat in dem Moment was gemacht außer Jona", ist der 28-Jährige überzeugt. An seine Follower hat er noch einen Appell: "Bitte tut mir einen Gefallen. Auch an Karneval, wenn ihr feiert, respektiert es, wenn ein Mensch in Ruhe gelassen werden möchte. Habt euren Spaß, macht und tut, aber passt aufeinander auf."

Für den Support seiner Freunde ist Umut in so einer Situation sicher besonders dankbar. Das konnte er zuletzt nicht gerade behaupten. Der ehemalige Temptation Island VIP-Kandidat ist frisch aus dem Dschungelcamp zurück in Deutschland. Seinen Followern war aber während der Show aufgefallen, dass nur wenige Influencer ihn unterstützten. Das war auch Umut aufgefallen – und enttäuschte ihn. "Ich bin ehrlich: Nicht viele haben es getan. Da bin ich auch wirklich von einigen enttäuscht", gab er im Netz zu. Von einigen Freunden, die ihm Support versprochen hatten, kam am Ende nichts. Umut glaubt sogar, dass er aufgrund der mangelnden Hilfe seiner Kollegen bereits als Zweiter das Camp verlassen musste.

IMAGO / Gartner Umut Tekin, Realitystar

Instagram / jonasteinig Jona Steinig, Oktober 2025

RTL Umut Tekin im Dschungelcamp 2026