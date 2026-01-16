Das sagen die Fans zum Wechsel in Olli Pochers Podcast

Oliver Pocher (47) sorgt wieder für Gesprächsstoff: Der Comedian hat in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" erneut die Besetzung an seiner Seite gewechselt. Nach der Trennung von Amira Aly (33) hatte zunächst Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (42) das Mikro übernommen, nun sitzt seit dieser Woche Sänger Pietro Lombardi (33) neben Oliver im Studio. Seit heute ist die erste reine Männerfolge online, präsentiert und beworben auf Olivers Instagram-Account. Genau dort meldeten sich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Follower zu Wort – viele von ihnen zeigen sich überrascht, manche offen enttäuscht und kündigen an, ohne Sandy nicht mehr einzuschalten.

Unter dem neuen Post sammeln sich vor allem Stimmen, die sich klar zu Sandy bekennen. "Sehr schade. Ich werde Alessandra sehr vermissen, ich finde sie toll. Sie war eine Bereicherung für diesen Podcast", schreibt ein Fan bei Instagram. Eine andere Nutzerin kommentiert: "Würde es auch sehr schade finden, wenn es mit Sandy keinen Podcast mehr gibt! Fand euch super zusammen!" Immer wieder fällt der Vorwurf, es habe nicht einmal eine richtige Abschiedsfolge gegeben. "Sehr schade... Keine Abschiedsfolge mit Sandy?!", heißt es in einem weiteren Kommentar. Andere stören sich weniger am abrupten Cut, sondern vor allem an der neuen Kombi: "Was? Warum?? Finde ich gar nicht geil." Ein Follower meint sogar: "Ich dachte schon in den letzten Folgen, dass es nicht so rund läuft. Aber das überrascht mich jetzt doch. Aber sorry, auf Pietro hab ich so gar keinen Bock. Schade." Und jemand anderes urteilt hart: "Oh schade. Leider mit Pietro jetzt schon auserzählt der Podcast."

Für Oliver ist es bereits die dritte Podcast-Konstellation innerhalb kurzer Zeit – aus einer Paarshow mit Amira wurde zunächst ein Ex-Paar-Projekt mit Sandy, bevor nun ein Männer-Duo mit Pietro daraus entstanden ist. Die Schmuckdesignerin hatte ihren Rückzug aus dem gemeinsamen Format vor Kurzem mit dem Wunsch begründet, sich neuen Aufgaben zu widmen, nachdem sie von einer Reise aus Asien zurückgekehrt war. Pietro gilt seit Jahren als enger Freund des Comedians und ist privat eng in dessen Alltag eingebunden. Der neue Co-Host verbringt viel Zeit mit Oliver, kennt dessen Humor und Familie gut – eine Nähe, die sich nun auch vor den Mikrofonen widerspiegelt und dem Podcast eine andere, deutlich kumpelhaftere Note gibt.

Imago Oliver Pocher im September 2025

Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, Februar 2024