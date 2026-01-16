Diese Stars erwarten Fans bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg"

Andy Borg (65) eröffnet das TV-Jahr mit seinem "Schlager-Spaß" und holt am Samstag, den 17. Januar 2026, um 20:15 Uhr die großen Namen der Szene in seine gemütliche Weinstube – im SWR, im MDR Fernsehen und parallel in der ARD Mediathek. Mit wem feiert der Gastgeber den Auftakt? Mit dabei sind Die Amigos, Peter Orloff (81), Natalie Holzner, Stimmen der Berge, Andreas Hastreiter, Conny und die Sonntagsfahrer sowie Jauchzaaa. Dazu mischen The Woodgies und zwei volkstümliche Highlights den Abend auf: die Trachtengruppe Glottertal, die ihr 200-jähriges Bestehen feiert, und die Plettenberg Stammtischmusig aus dem Zollernalbkreis. "Und schon sind wir wieder mittendrin im neuen Jahr. Und wo spielt die Musik? Bei unserem Schlager-Spaß", weiht Andy seine Fans voller Freude ein.

Wer nach dem großen Schlagerreigen noch nicht genug hat, bleibt einfach dran: Ab 22:20 Uhr zeigt der SWR "Helmut Lotti goes classic". Der belgische Tenor, ein gern gesehener Gast bei Andy, feierte in Antwerpen 30 Jahre seiner "Goes Classic"-Reihe und kündigte eine neue Jubiläumstour und ein frisches Album an. Und der Februar hält schon den nächsten Termin bereit: Am Samstag, den 21. Februar 2026, um 20:15 Uhr gibt es die nächste Ausgabe – wieder im SWR, im MDR und in der ARD Mediathek. Dann stehen G.G. Anderson (76), Truck Stop, Damiano Maiolini, Simone, Monika Avsenik sowie Denis Wittberg und die Schellack-Solisten auf der Bühne. Aus dem Südwesten reisen außerdem die Blaskapelle Obersasbach, Gipsy Fuego und die Lungauer an und sorgen für die gewohnte Mischung aus Schlager, Tradition und Live-Gefühl.

Für Andy ist dieser Jahresauftakt mehr als eine Programmankündigung. Der Sänger hat die Liebe zum Publikum und zu handgemachter Musik über viele Etappen getragen – auch durch Zeiten, in denen im Fernsehen umgebaut wurde und für ihn neue Kapitel begannen. Privat findet der Entertainer Halt in seiner Familie, die ihn oft hinter den Kulissen begleitet. In Gesprächen schaut er gerne auf Wegmarken zurück, die ihn geprägt haben, und bewahrt dabei das, was seine Show ausmacht: Nähe, Herzlichkeit und die Freude am gemeinsamen Singen. Genau dieses Gefühl will er in der Weinstube wieder aufleben lassen – wenn bekannte Schlagerstimmen auf regionale Klangfarben treffen und die Gäste einfach an einem Tisch zusammensitzen.

Getty Images Andy Borg beim Schlagerboom Open Air in Kitzbühel, Juni 2025

Getty Images Die Amigos, Dezember 2017

Getty Images Natalie Holzner im April 2025

