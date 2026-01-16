Dominic Wests offene Worte über seine schmerzhafte Trennung

Dominic West (56) hat in einem Interview über eine seiner größten Traurigkeiten gesprochen: die Trennung von seiner Ex-Freundin Polly Astor, mit der er seine erste Tochter, Martha, bekam. Im Podcast "Rosebud" schilderte der Schauspieler, dass die Beziehung mit Polly zu einem Zeitpunkt in seinem Leben kam, an dem er sich noch nicht bereit fühlte, sich niederzulassen. "Ich denke, ich war zu jung. Ich war 28", erklärte Dominic und räumte ein, dass die Trennung nach der Geburt von Martha schwierig und schmerzhaft gewesen sei. Heute bedauert er, dass seine älteste Tochter nicht all die Stabilität und Vorteile gehabt habe, die er seiner späteren Familie mit Ehefrau Catherine FitzGerald (54) bieten konnte.

Dennoch betonte Dominic, dass er inzwischen ein gutes Verhältnis zu Polly aufgebaut habe und sie mittlerweile großartige Freunde seien. Martha, die heute als Autorin und Schauspielerin tätig ist, sei ein fester Bestandteil seiner Familie mit Catherine und deren gemeinsamen vier Kindern. Die Ehe des Schauspielers mit der Landschaftsdesignerin Catherine besteht seit 2010, und das Paar pendelt zwischen London und dem Stammsitz der FitzGerald-Familie, dem Glin Castle in Irland. Trotz vergangener Herausforderungen, wie seiner 2020 öffentlich gewordenen Affäre mit seiner Filmpartnerin Lily James (36), bezeichnete Dominic die Beziehung zu Catherine als stabil.

Nach dem Skandal um die Fotos mit Lily sprach Dominic offen darüber, wie schwierig diese Zeit für seine Familie war. "Ich zögere, im Namen meiner Frau zu sprechen, weil es offensichtlich schrecklich war, besonders für sie. Aber manchmal scherzen wir darüber", erzählte der Schauspieler gegenüber The Times. Auch für seine Kinder sei die Situation nicht einfach gewesen. "Es war eine absurde Situation. Für meine Frau und meine Kinder war es zutiefst stressig, aber es gab auch leichtere Momente. Das war wirklich das Beste, was dabei herausgekommen ist", sagte Dominic rückblickend.

Getty Images Dominic West bei den Albies der Clooney Foundation for Justice im Natural History Museum in London, Oktober 2025

Getty Images Dominic West, Schauspieler, mit seiner Frau Catherine

Getty Images Lily James bei der Vorführung von "Swiped" in New York City am 16. September 2025