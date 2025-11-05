So war Sexszenen-Dreh mit Damian für Harriet Herbig-Matten

Harriet Herbig-Matten (22) hat im N-JOY Podcast "Deutschland3000 – 'ne gute Stunde mit Eva Schulz" offen über ihre Erfahrungen mit Damian Hardung (27) am Set der Serie Maxton Hall gesprochen. Besonders intime Szenen, bei denen sie sich nackt oder in intimen Akten vor der Kamera zeigt, standen im Fokus. Die Schauspielerin betonte, dass sie während dieser Dreharbeiten stets ein gutes Gefühl gehabt habe: "Ich hatte auch bei der ersten Staffel schon immer ein gutes Gefühl mit Damian und wir haben da immer aufeinander aufgepasst." Gleichzeitig forderte sie deutlich: "Intimacy Coaching sollte ein Muss sein."

Harriet ergänzte in diesem Kontext: "Es hat natürlich auch was sehr Privates und Intimes, sich nackt zu zeigen oder in so einem intimen Akt vor der Kamera zu stehen." Auch inhaltlich legt die Schauspielerin Wert auf Verantwortung: In Staffel zwei von "Maxton Hall" wollte sie toxisches Verhalten nicht romantisieren. Über ihre Figur Ruby sagt sie: "Du musst dir Hilfe suchen und ich lasse dich gehen." Darüber hinaus spricht Harriet über Rollenarbeit jenseits von Highschool-Glamour: Für die NDR-Serie "Schwarzes Gold" habe sie Wut neu gelernt, weil sie als Bauerntochter gegen Ungerechtigkeit aufbegehrt. "Ich glaube, man hat als Frau oft diese Angst, hysterisch zu wirken", erzählt sie. Die Arbeit habe sie verändert, weil sie diese Gefühle endlich zulassen konnte.

Bereits vor einigen Monaten gab es wilde Spekulationen rund um Harriet und ihren Drehpartner Damian. Viele Fans wollten glauben, dass die beiden nicht nur vor der Kamera ein Paar sind, sondern sich auch abseits des Sets näherstehen. Diese Gerüchte waren so präsent, dass Harriet im Podcast "G Spot" klarstellte: "Wir sind nicht zusammen. Und waren auch nicht zusammen." Die Darstellerin räumte ein, dass die intensive Zusammenarbeit am Set zwar für viele emotionale Momente gesorgt habe, betonte aber, dass alles rein professionell geblieben sei.

Getty Images Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten, Schauspieler

Amazon MGM Studios / Gordon Muehle Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei.

Instagram / harriet.herbigmatten Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung, Schauspieler der Serie "Maxton Hall"