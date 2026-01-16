Giorgio Armanis (†) Lebensgefährte Leo bricht sein Schweigen

Der Tod von Giorgio Armani (†91) im September 2025 hinterließ eine große Lücke in der Welt der Mode. Nun hat sich sein Lebenspartner und langjähriger Geschäftskollege Leo Dell'Orco im Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera erstmals öffentlich zu dem Verlust geäußert. "Ich habe seinen Wohnbereich komplett unberührt gelassen. Seit jenem Tag gehe ich nicht mehr in seine Wohnung", erklärte der 72-Jährige. Besonders schwer sei für ihn die Zeit gewesen, als Giorgio krank wurde: "Ich ging oft abends ins Bett und wusste nicht, ob ich ihn am nächsten Tag noch sehen würde." Über die letzten Tage seines Partners berichtet Leo, Giorgio sei sich bewusst gewesen, dass er den Kampf diesmal nicht gewinnen würde. "Er sagte mir: 'Ich habe keine Lust mehr.'"

Leo Dell'Orco übernahm nach dem Tod des Designers große Verantwortung im Unternehmen. Er erhielt nicht nur 40 Prozent der Stimmrechte und die Residenz des Modeschöpfers in Mailand, sondern führt seitdem auch Armanis Herrenkollektion weiter – stets darauf bedacht, das Erbe und die Tradition des Hauses in Giorgios Sinne fortzusetzen. Die Zusammenarbeit der beiden war durch jahrzehntelange Ehrlichkeit geprägt. "Ich konnte ihm meine Meinung sagen, auch wenn niemand sonst den Mut dazu hatte", erklärte Leo im Interview. Die enge Verbindung der beiden begann 1977, nachdem sie sich auf kuriose Weise in einem Mailänder Park kennengelernt hatten. Ein herrenloser Hund hatte sie zusammengeführt, was sich später als Schicksal herausstellen sollte.

Privat und geschäftlich waren Giorgio und Leo unzertrennlich, auch wenn ihre Beziehung nicht immer frei von Konflikten war. Leo erinnert sich an die schwere Zeit, als der Designer um seinen damaligen Geschäftspartner Sergio Galeotti trauerte, der 1985 an Aids starb. Das einschneidende Erlebnis schweißte die beiden Männer über die Jahre noch enger zusammen. Auf die Frage, ob Giorgio Armani seine "große Liebe" war, antwortete Leo im Interview: "Es war eine schöne Geschichte, schön und hart." Die erste Kollektion ohne Giorgio wird er nun am 19. Januar in Mailand präsentieren – ganz im Geiste seines ehemaligen Partners, wie er im Interview betonte. "Ich hatte einen großartigen Lehrer", sagte Leo abschließend über den Mann, dessen Vermächtnis er nun weiterträgt.

Getty Images Designer Giorgio Armani, Januar 2025

Getty Images Giorgio Armani, Designer

