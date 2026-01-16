"Hasse den": "#CoupleChallenge"-Trio gerät heftig aneinander

Schon in der ersten Folge von #CoupleChallenge knallt es gewaltig – und Auslöser ist das überraschende Aufeinandertreffen von Aleksandar Petrovic (34), seinem Bruder Marko Petrovic und Reality-TV-Star Ariel. Kaum betritt Aleks das Camp, kippt die Stimmung: Für Ariel erfüllt sich damit ein echter Horror-Moment. Ihrem Teampartner Joshi Josh macht sie sofort klar, wie ernst es ihr ist: Aleks sei für sie der "größte Feind", den sie sich in der Show vorstellen könne. Ariel erklärt ihm, sie habe genau davor am meisten Angst gehabt und sagt offen: "Das war meine größte Angst, dass der hier ist. Ich hasse den." Aus dem Wiedersehen wird kein höfliches Smalltalk-Treffen, sondern der Startschuss für den ersten großen Zoff der Staffel.

Im Interviewraum schildert Ariel später vor der Kamera, woher ihr Groll kommt. "Aleks war respektlos zu mir in einer Show und das akzeptiere ich nicht", stellt sie klar. Gemeint sind laut der Reality-TV-Bekanntheit die gemeinsamen Dreharbeiten zu The 50. Dort soll Aleks sie vor laufender Kamera vor den Kopf gestoßen haben. Mitkandidatin Chika vertraut Ariel an, was er damals gesagt haben soll: "Halt mal deine Fresse, was du redest, interessiert keinen." Genau diese Worte lassen die alte Wut wieder hochkochen – und nur kurze Zeit später prallen die beiden frontal aufeinander. Aleks beteuert im Gespräch: "Beim besten Willen, ich weiß nicht, wovon sie spricht." Ariel fordert dagegen eine klare Entschuldigung und Einsicht. Als sich dann auch noch Aleks' Bruder Marko einmischt, Ariel als "Meerjungfrau" verspottet und sie ins Lächerliche zieht, droht der Streit endgültig zu eskalieren, bevor ein Vieraugengespräch die Lage etwas beruhigt. Aleks sagt darin: "Ich schwöre dir auf alles, ich bin ein Typ, der steht zu seinen Fehlern. Wenn ich das gesagt habe, tut es mir von Herzen leid, ich habe das nicht bewusst gemacht." Ariel bleibt dennoch zurückhaltend – vor allem auch, was Markos halbherzige Entschuldigung angeht.

Doch "#CoupleChallenge" liefert noch weitaus mehr Zündstoff, wie bereits der Einspieler der Show zeigte. Aleks sorgte gleich zu Beginn für Furore, als er im Interviewraum mit dem Handy eine Sprachnachricht an Vanessa aufnahm. Darin kündigte er offen an: "Grüße dich Vanessa, ich spiele mit dem Gedanken, die Emmy zu küssen und unser Versprechen dann hiermit aufgehoben ist." Damit brach Aleks nicht nur ein gemeinsames Abkommen, sondern brachte auch die Zuschauer gegen sich auf. Vanessa hatte öffentlich klargestellt, dass zwischen ihr und dem Realitystar die klare Regel galt, solange niemanden zu daten, bis ihre Trennung offiziell gemacht sei. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten waren Vanessa und Aleks offiziell noch ein Paar.

Der "#CoupleChallenge"-Cast 2026

Ariel, Reality-TV-Bekanntheit

Aleks Petrovic, Realitystar

