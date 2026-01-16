In der Psychiatrie: So lernte Nico Legat seine Sola kennen

Nico Legats (27) neue Partnerin hat wohl eine ganz besondere Stellung für ihn: Sola lernte den Reality-TV-Star während seiner "schwersten Zeit" in seinem Leben kennen und war stets für ihn da. Wo genau sie sich kennenlernten? In der Psychiatrie! "Ja, wir haben uns eigentlich in der schwersten Phase meines Lebens kennengelernt. Sie war damals fast fertig mit ihrer Lehre in der Psychiatrie. Ich bin ja in die Psychiatrie gegangen wegen Drogen und Alkohol. Und da haben wir uns dann kennen und lieben gelernt", verrät Nico gegenüber Promiflash. Auch während Nico noch in Langzeittherapie war, hat sie ihn immer besucht und auf seinem Weg begleitet. Die Zeit danach, den Beginn seines "neuen Lebens", durfte er dann glücklicherweise mit dieser "wundervollen Frau" an seiner Seite beginnen, schwärmt der ehemalige Das große Promi-Büßen-Kandidat.

In der Vergangenheit ist Nico in Sachen Liebe nicht sonderlich gut aufgefallen. Der Sohn von Thorsten Legat (57) hat 2023 gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Sarah Liebich an Temptation Island teilgenommen – und das Experiment ging deutlich nach hinten los: Nico konnte der Verführung nicht widerstehen und betrog seine Partnerin vor laufender Kamera. Weiß Sola von seiner Vergangenheit? Ja, und diese machte ihr zu Beginn ihrer Beziehung sogar Angst. "Erstmal hatte ich Angst, das haben wir aber auch kommuniziert", erklärt sie. Doch mittlerweile gebe es wohl keinen Grund mehr zur Sorge. "Er zeigt mir halt jeden Tag, dass er sich geändert hat", betont die 25-Jährige.

Nun wird die Beziehung von Nico und Sola von Tag zu Tag ernster. Die Turteltauben planen auch schon den nächsten gemeinsamen Schritt: "Wir werden dieses Jahr zusammenziehen, das ist auf jeden Fall schon mal ein Plan." Abgesehen davon werden sie reichlich gemeinsame Zeit genießen, indem sie unter anderem viel verreisen wollen. "Sie war jetzt am Wochenende beim Turmspringen dabei, zum ersten Mal. Sie ist meine Begleitung und mein Halt. Wir werden sehen, was kommt. Wir machen uns keinen Druck. Wir sind beide noch sehr jung. Aber wir ziehen dieses Jahr zusammen und schauen, was passiert", schwärmt Nico zum Abschluss des Promiflash-Interviews.

Imago Nico Legat und seine neue Freundin bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt"

Temptation Island, RTL+ Sarah Liebich und Nico Legat bei "Temptation Island"

Instagram / nico.legat Nico Legat und seine Partnerin Sola