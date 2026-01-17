Ex Laura wütend: Ist Nico Legat etwa zweigleisig gefahren?

Nico Legat (27) sorgt mit seinem neuen Liebesglück für große Emotionen bei einer seiner Ex-Partnerinnen: Während sich der Realitystar seit Dezember öffentlich mit seiner neuen Partnerin Sola zeigt, meldet sich nun Ex-Freundin Laura bei Promiflash zu Wort – ist der Sohn von Thorsten Legat (57) etwa zweigleisig gefahren? "Ich vermute das, weil er in den Interviews überall erzählt, dass er Sola in der Klinik kennengelernt hat beziehungsweise er sie dort lieben und schätzen gelernt hat", ärgert sich Laura und fügt hinzu: "Wie soll das denn bitte gehen, wenn er ja mit mir zusammen war? Sprich, dann kann es ja sein, dass er fremdgegangen ist – wieder einmal."

Nico und Sola lernten sich laut seinen Worten in der Psychiatrie kennen, wo er von Mai bis August 2025 in Behandlung gewesen sein soll. In dieser Zeit sei Laura nach eigenen Angaben immer wieder an seiner Seite gewesen, oft sogar gemeinsam mit seinen Eltern Thorsten und Alexandra. "Ich habe meine Wochenenden nur mit ihm in der Klinik verbracht, weil für mich nichts anderes infrage kam. Ich musste da sein und er wollte auch immer, dass ich da bin. Ich bin zusammen mit seinen Eltern nach Ahrweiler in die Klinik gefahren, um ihn zu besuchen – jedes Wochenende", berichtet Laura gegenüber Promiflash. Jetzt stellt sich für sie die Frage: War Nico in der Klinik etwa schon mit Sola liiert, während er offiziell noch mit ihr zusammen war?

Tatsächlich hatte Laura noch im September öffentlich betont, dass Nico ihr nicht fremdgegangen sei. In einer Instagram-Story verkündete sie damals das Liebes-Aus und erklärte: "Seit acht Jahren ist es immer wieder ein Hin und Her zwischen uns. Wir können nicht miteinander, aber dennoch können wir auch nie ohneeinander sein." Nico reagierte kurz darauf und stellte klar: "Sind im Guten auseinandergegangen. Mehr gibt's nicht dazu zu sagen." Damals wusste Laura aber offenbar noch nichts von Nico und Solas Bekanntschaft.

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico Legat mit seiner Freundin Laura, August 2025

Anzeige Anzeige

Imago Nico Legat und seine neue Freundin bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt"

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Laura und Nico Legat, 2025

Anzeige