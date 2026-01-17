Nach Betrug: Würde Nico Legat mit Sola zu Temptation gehen?

Nico Legat (27) ist den meisten Trash-TV-Liebhabern wohl vor allem wegen seiner einstigen Teilnahme bei Temptation Island im Kopf geblieben. Der Sohn von Thorsten Legat (57) stellte sich 2023 gemeinsam mit seiner damaligen Freundin dem Treuetest – und scheiterte kläglich. Nun sind einige Jahre vergangen, Nico hat eine neue Dame an seiner Seite und beweist ihr wohl täglich, dass er sich geändert hat. Könnte sich das Paar also womöglich vorstellen, "Temptation Island" noch eine zweite Chance zu geben? "Wenn man eine Frau liebt, geht man nicht zu 'Temptation Island'. Das sage ich offen und ehrlich. Ist so, da bin ich ehrlich. Auch wenn die Beziehung im Arsch ist, selbst dann nicht", betont Nico gegenüber Promiflash. Zudem vermutet er, in seiner neuen Partnerin seine große Liebe gefunden zu haben.

Ein zweites Mal "Temptation Island" lehnt Nico also konsequent ab. Andere Reality-TV-Formate kämen aber trotzdem infrage. "Vielleicht kann man mal munkeln, vielleicht nächstes Jahr ins Sommerhaus. Das würde eher infrage kommen", erklärt er. Doch alles zu seiner Zeit: "Sommerhaus dieses Jahr wird nicht infrage kommen. Also für sie ist das einfach Neuland. Ich habe zu ihr auch gesagt, ich will eigentlich keine an meiner Seite haben, die mit aller Macht in die Öffentlichkeit will. Damit habe ich mit ihr auch Glück, sie will das auch nicht. Sollte es passieren, wenn sie sich dafür bereit fühlt, dann kann man sich das überlegen." Letztendlich sei die Reality-TV-Branche Nicos Welt. Sola macht gegenüber Promiflash jedoch klar, dass sie nicht abgeneigt ist: "Ich kenne das ja alles noch gar nicht. Aber ich wäre bereit, das mit Nico mal auszuprobieren."

Für Sola ist die Öffentlichkeit noch ganz neu. Die 25-Jährige arbeitet in der Psychiatrie – wo sie ihren neuen Schatz auch kennen- und liebenlernte. "Ja, wir haben uns eigentlich in der schwersten Phase meines Lebens kennengelernt. Sie war damals fast fertig mit ihrer Lehre in der Psychiatrie. Ich bin ja in die Psychiatrie gegangen wegen Drogen und Alkohol. Und da haben wir uns dann kennen und lieben gelernt", verriet Nico Promiflash. Über seine Temptation-Vergangenheit weiß Sola Bescheid. Zu Beginn bereitete ihr das wohl etwas Sorgen, doch mittlerweile zeige sich der Ex-Fußballer nur noch von seiner besten Seite.

Instagram / nico.legat Nico Legat mit einer unbekannten Frau, Dezember 2025

Imago Nico Legat bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt" im Cinenova in Köln

Instagram / nico.legat Realitystar Nico Legat und Freundin Sola