Diese "Prominent verwandt"-Stars haben Nico Legat überrascht

Nico Legat (27) und sein Vater Thorsten Legat (57) sind in der diesjährigen Staffel der Reality-TV-Show "Prominent verwandt" dabei. Das Vater-Sohn-Gespann teilt sich nicht nur miteinander eine Villa, sondern auch mit anderen Duos, die in dem Format mitwirken. Im Interview mit Promiflash hat Nico jetzt enthüllt, welche Mitstreiter ihn besonders beeindruckt haben – und welche nicht. "Man hatte viel von Kevin Schäfer gehört, wie er ist. Aber ich muss sagen: unfassbar toller Typ", erklärt Nico.

Auch von Yeliz Koc (32) habe er vorab keine hohe Meinung gehabt, doch im Haus änderte sich das: "Yeliz war für mich auch noch so fragwürdig – auch eine unfassbar tolle Frau. Ich war sehr positiv überrascht." Doch für Nico waren nicht alle Begegnungen angenehm. Er deutet gegenüber Promiflash an, dass es auch Teilnehmer gegeben habe, die bei ihm weniger gut ankamen. "Andere Paare, wo ich es nicht gedacht hätte, die sind echt richtig ekelhafte Paare gewesen. Aber mehr sage ich dazu jetzt nicht", fügt er hinzu.

Neben Nico und Thorsten, Kevin mit seiner Mama und Yeliz mit ihrem Papa kämpfen in dem Format auch Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin und Model Anya Elsner (22) mit ihrer Mutter Katrin um die Siegprämie. Jada Karabas (21) und Daniela Büchner (47) bilden ein weiteres Team, das im Rennen um die 100.000 Euro alles geben will. Das Sommerhaus der Stars-Sieger Michael Klotz (27) und sein Vater bringen ebenfalls Schwung in die Villa. Das Besondere an "Prominent verwandt": Es geht nicht nur um Action und Challenges, sondern auch um das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern.

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico Legat im Juli 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Kevin Schäfer, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

Anzeige