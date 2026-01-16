Jürgen Milski postet Schmähgedicht über Kim Virginia Grey

Kim Virginia Grey (30) sorgt mit einem frischen Liebes-Update im Netz für Gesprächsstoff – und prompt meldet sich Jürgen Milski (62) zu Wort. Die Reality-Bekanntheit sprach ihren Followern gegenüber jüngst darüber, dass sie sich durchaus vorstellen könne, noch einmal zu heiraten, und heizte damit die Spekulationen um ihr Liebesleben weiter an. Unter einem entsprechenden Instagram-Beitrag von Promiflash taucht plötzlich ein Kommentar von Jürgen auf, der sich schon mehrfach über Kim und ihren Ehemann Nikola Grey (30) lustig gemacht hat. Diesmal legt der TV-Star mit einem gereimten Schmäh-Kommentar nach und richtet seine Zeilen direkt an Kim und ihre angedeutete Hochzeitsplanung.

In seinem Kommentar spottet Jürgen: "So so, die Kimi singt jetzt also wieder, schöne, ach so schöne Pinocchiolieder. Möchte uns durch die Blume also sagen, dass sie noch einmal eine Hochzeit würd' wagen." In dem Gedicht bezieht sich der Entertainer auch auf Nikola und schreibt weiter: "Der Nikolaus kann sich schon freuen, ein jeder Mann würd das bereuen. Wie lang sein Vertrag noch geht, er muss kurz schauen, wann kann er sich endlich ein neues Leben aufbauen?" Den Abschluss bilden die Zeilen: "Es wird Zeit für das Ende der Geschichte, möge man nur mit einem 'Es war einmal' berichte!" Für diesen Seitenhieb kassiert Jürgen auf Instagram über 200 Likes und zustimmende Reaktionen. "So genial einfach", lobt ein Nutzer laut dem Beitrag, ein anderer versichert: "Auf dich ist Verlass!"

Die Stichelei ist das nächste Kapitel in einer länger schwelenden Online-Fehde um Kim, die von einigen Followern immer wieder beschuldigt wird, Storys zu dramatisieren oder sogar zu erfinden. Die Influencerin teilt ihr Leben offen im Netz, spricht über ihre Ehe mit Nikola und macht immer wieder Andeutungen zu romantischen Gesten und möglichen Zukunftsplänen. Schon vor Kurzem berichtete sie etwa, dass sie regelmäßig Blumen vor ihrer Tür findet und darin einen Hinweis auf einen möglichen Antrag sieht. Dass nun ausgerechnet Jürgen mit Reimen gegen sie austeilt und dafür so viel Zustimmung bekommt, zeigt, wie sehr die Diskussion um ihr Liebesleben und ihre Inszenierung im Netz auch andere Realitystars und Fans beschäftigt.

Collage: Christoph Hardt / Future Image / ActionPress, IMAGO / Panama Pictures Jürgen Milski und Kim Virginia Grey Collage

Imago Jürgen Milski zu Gast beim RTL-Spendenmarathon zum 30. Geburtstag in Köln-Deutz, 2. Spendentag, 21.11.2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, September 2025