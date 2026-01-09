Zum 44. Geburtstag: Prinzessin Kate teilt rührendes Video

Prinzessin Kate (44) hat an ihrem Geburtstag ein neues, sehr persönliches Video auf Instagram veröffentlicht. Gefilmt wurde der Kurzfilm von Will Warr in der winterlichen Landschaft von Berkshire. In dem Clip, der den Abschluss ihrer Reihe "Mother Nature" markiert, hört man Kate im Voiceover über Dankbarkeit, Heilung und innere Ruhe sprechen. "Im Einklang mit dem Flüstern im Puls jedes Lebewesens denke ich darüber nach, wie dankbar ich bin. Denn die Flüsse in uns fließen ungehindert, Ängste werden weggewaschen, gereinigt und geläutert", sagt die Frau von Prinz William (43) darin.

Der Clip knüpft an Kates Projekt an, das sie im vergangenen Frühjahr gestartet hatte, um die Verbindung des Menschen zur Natur zu betonen und ihre Kraft, uns mental, körperlich und seelisch zu stärken, hervorzuheben. Fast auf den Tag genau ein Jahr, nachdem sie öffentlich gemacht hatte, dass sie sich nach einer Krebsdiagnose in Remission befindet, reflektiert Kate in dem Film ihren Weg der vergangenen zwei Jahre. "Selbst in der kältesten, dunkelsten Jahreszeit bringt der Winter Stille, Geduld und leise Einkehr", erklärt die Britin, während Aufnahmen der kalten Landschaft über den Bildschirm flimmern.

Kates Krebserkrankung hielt nicht nur die königliche Familie, sondern auch ihre Unterstützer auf der ganzen Welt in Atem. Im Januar 2025 gab die dreifache Mutter dann im Netz bekannt, dass sie sich in Remission befinde. Sie beteuerte: "Es gibt viel, worauf ich mich freuen kann. Vielen Dank an alle für Ihre anhaltende Unterstützung." Gleichzeitig betonte die Prinzessin, wie dankbar sie für die außergewöhnliche Betreuung gewesen sei, die es ihr ermöglichte, sich nun auf ihre vollständige Genesung zu konzentrieren.

Getty Images Prinzessin Kate, Januar 2026

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Wales

Getty Images Prinzessin Kate, 2025