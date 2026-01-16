Nach Titel-Skandal: Prinz William setzt auf Krisen-Expertin

Das britische Königshaus hat sich nach dem Titelentzug von Andrew Mountbatten Windsor (65) noch nicht wieder beruhigt. Stattdessen hat der Palast offenbar in den Krisenmodus geschaltet, denn die Negativschlagzeilen rund um König Charles' (77) jüngeren Bruder reißen nicht ab. Wie Daily Mail berichtet, hat Prinz William (43) sich nun eine erfahrene Krisenmanagerin ins Team geholt. Liza Ravenscroft war lange Senior Director des britischen Krisen- und Risikomanagement-Teams. Sie soll schon in der Vergangenheit prominente Kunden durch schwierige Phasen begleitet haben. Für den Thronfolger wird Liza jetzt aber hauptsächlich in der Öffentlichkeitsarbeit tätig sein, um aktiv mitzuhelfen, den Ruf des Kensington Palasts zu bewahren.

Der britische Palast wird immer wieder von Skandalen eingeholt, die den Ruf stark beschädigen. Andrew soll William dabei ein besonderer Dorn im Auge sein. Für den Titelentzug seines Onkels soll der 43-Jährige die treibende Kraft gewesen sein. Palastinsider erklärten, dass Andrew seine Geduld schon in den Monaten zuvor extrem strapazierte. Die Spitze des Eisbergs sei die Beerdigung von Herzogin Katharine von Kent (†92) im September 2025 gewesen. Während der Trauerfeier habe Andrew sich trotz seiner Degradierung vorab demonstrativ neben Charles und William gestellt. Mit dem Moment reichte es dem Kronprinzen und auch seinem Vater – er soll ausschlaggebend für den Entzug des Prinzentitels gewesen sein.

Allerdings will William wohl nicht nur sich und seine Familie vor den Skandalen seines Onkels schützen. Ein Augenmerk liegt auch auf seiner Frau Kate (44), der bis heute ein uraltes Ärgernis nachhängt. Lange bevor Kate Prinzessin wurde, wurde sie in einem privaten Urlaub mit William in der Provence fotografiert. Die Bilder gerieten 2012 in die Öffentlichkeit und lösten einen Kampf der beiden mit der Presse aus. Das Problem bei den Fotos war nämlich die Tatsache, dass sie die zukünftige Königin Großbritanniens oben ohne zeigten. William soll außer sich vor Wut gewesen sein und zog rechtliche Konsequenzen. "Wenn jemand bei Catherine die Grenze überschreitet, ist es seine Pflicht, sie zu schützen", erklärte der Biograf Robert Jobson in seinem Buch "Catherine: A Biography for a Future Queen". Bis heute ist es William ein großes Anliegen, seine Frau vor solchen Skandalen zu schützen.

Getty Images Prinz William besucht das Rob Burrow Centre for Motor Neurone Disease in Leeds

Getty Images Prinz William und Prinz Andrew

Getty Images Ankunft von William, Prince of Wales, und Catherine, Princess of Wales zum Staatsbankett für Frank-Walter Steinmeier in Windsor