Keke Palmer spricht offen über toxische Beziehung zu Ex

Die Schauspielerin Keke Palmer (31) hat in einem Interview mit dem Magazin The Cut offen über das Ende ihrer Beziehung zu Darius Jackson gesprochen. Der Bruch kam nach einem sozialen Medien-Eklat im Juli 2023, als Darius öffentlich ein Kleid kritisierte, das Keke bei einem Konzert von Usher (46) getragen hatte. Es folgten schwere Vorwürfe häuslicher Gewalt sowie ein Sorgerechtsstreit um ihren gemeinsamen Sohn Leo, der im Februar 2023 geboren wurde. In dem aktuellen Interview betont Keke zudem, dass die Beziehung von einer "toxischen Dynamik" geprägt gewesen sei.

Anfang 2024 wurde der "Nope"-Darstellerin eine einstweilige Verfügung gegen Darius gewährt, in der sie mehrfachen physischen Missbrauch während ihrer zweijährigen Beziehung geltend machte. Keke erklärt jetzt zudem, dass die Geburt ihres Sohnes sie letztendlich dazu bewegte, die Beziehung zu beenden. Zuvor habe sie das Verhalten ihres Ex-Partners lange entschuldigt.

Neben ihrer Schauspielkarriere und musikalischen Projekten hat sich Keke in den letzten Jahren auch zunehmend für Themen wie mentale Gesundheit und Selbstbestimmung starkgemacht. Im November 2024 veröffentlichte sie ihre Memoiren "Master of Me: The Secret to Controlling Your Narrative", in denen sie die Erfahrungen aus ihrer Beziehung und das anschließende Ende aufarbeitete. Sie bezeichnete die Trennung als das "härteste, was sie je durchstehen musste". Die Schauspielerin, die ihre Karriere schon als Kind begann und durch ihre Vielseitigkeit in Hollywoods Filmwelt auffiel, will mit ihren Erlebnissen nun anderen Menschen Mut machen.

Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson mit ihrem Baby Leodis im April 2023

Getty Images Keke Palmer, Schauspielerin

