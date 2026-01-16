Prinz William und Kate planen wichtige Schottland-Reise

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) werden am kommenden Dienstag nach Schottland reisen, wie der Kensington-Palast den britischen Medien mitteilte. Geplant ist laut dem Mirror ein eintägiges Programm in Falkirk und Stirling, bei dem das royale Paar mehrere offizielle Termine wahrnehmen wird. Die beiden werden unter anderem die National Curling Academy in Stirling besuchen, wo sie die Teams von Team GB und Paralympics GB treffen, die sich auf die Winterspiele in Italien vorbereiten. Ein weiterer Stopp ist das Handwebstudio "Radical Weavers", das sich auf die Vermittlung von traditionellen Tartanmuster-Webtechniken spezialisiert hat und gleichzeitig soziale Isolation bekämpft.

Die Reise steht im Zeichen der schottischen Traditionen und soll deren Bedeutung für die Gemeinschaft und die Inspiration künftiger Generationen hervorheben. Als Duke und Duchess of Rothesay, unter welchem Titel die beiden in Schottland bekannt sind, möchten William und Kate mit ihrem Besuch die Verbundenheit zu Schottland und seinen kulturellen Wurzeln stärken. Der Besuch im Handwebstudio unterstreicht dabei ihren Fokus auf die Förderung von Verbindung – nicht nur durch das Handwerk, sondern auch durch deren Wirkung auf die Menschen vor Ort.

Für Kate ist dies auch Teil eines größeren Plans, ihre royalen Engagements neu zu gestalten. Laut Berichten soll die dreifache Mutter aktuell daran arbeiten, ihre öffentlichen Auftritte stärker auf die Themen menschliche Beziehungen und Verbindungen auszurichten. Kate möchte laut dem Mirror im kommenden Jahr Projekte und Programme umsetzen, die Freude und wertvolle zwischenmenschliche Beziehungen hervorheben. Dabei soll der Fokus auf Positivität und heilenden Formen sozialer Verbindungen liegen.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2025

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in in Tobermory, Schottland, 2025

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte