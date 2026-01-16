Renata Lusin schwärmt von ihrer zweiten Schwangerschaft

Let's Dance-Liebling Renata Lusin (38) strahlt im Babyglück: Die Tänzerin erwartet ihr zweites Kind und hat jetzt auf Instagram einen besonders intimen Einblick geteilt. Inmitten des Umzugschaos in ihr neues Zuhause in Monheim am Rhein gönnte sich die 38-Jährige am Mittwoch ein ausgiebiges Schwangerschafts-Shooting, bei dem sie ganz stolz ihren kugelrunden Babybauch präsentierte. "Ich habe mich vier Stunden nur auf meinen Babybauch konzentriert und alle Gedanken und Termine waren wie weg. Das tat so gut", schwärmte Renata in ihrem Post. In rund zehn bis elf Wochen soll ihr Baby zur Welt kommen, dann wird sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Valentin Lusin (38) und Tochter Stella in den neuen Familienalltag zu viert starten.

Auch wenn das Shooting für die Profitänzerin ein echtes Highlight war, gesteht Renata offen, dass ihre zweite Schwangerschaft im Alltag bisher etwas untergegangen ist. Wegen des Umzugs in das frisch bezogene Traumhaus in der Nähe von Düsseldorf habe sie dieser besonderen Zeit "viel weniger Aufmerksamkeit" schenken können als beim ersten Mal. Umso mehr genießt sie offenbar jeden Moment, in dem sie sich bewusst auf das kommende Familienmitglied konzentriert. Gleichzeitig kann die werdende Zweifach-Mama berichten, dass die Schwangerschaft bisher völlig unkompliziert verläuft. Sie fühle sich dieses Mal im Kopf deutlich freier und entspannter, weil sie wisse, dass ihr Körper die Geburt schon einmal geschafft habe und es wieder schaffen werde. Nur der Bauch, verrät sie, wachse derzeit "wie wild".

Privat erlebt Renata damit eine Phase großer Veränderungen. Zusammen mit Valentin hat sie sich gerade den Traum vom eigenen Haus erfüllt, auch wenn das Paar offen darüber gesprochen hat, dass so ein Schritt finanziell gut geplant werden muss. Nun wächst nicht nur die Verantwortung für die neue Immobilie, sondern auch die Vorfreude auf das zweite Kind. Töchterchen Stella, die bisher das Nesthäkchen der Familie ist, wird bald zur großen Schwester. Für die Tänzerin, die viel Zeit auf Turnieren, im Training und im TV-Studio verbringt, rückt damit der Familienalltag noch stärker in den Mittelpunkt. In den sozialen Medien zeigt sie ihren Fans immer wieder, wie wichtig ihr die Zeit mit Valentin und der kleinen Stella ist – und wie sehr sie sich darauf freut, dieses Glück bald mit einem weiteren Baby zu teilen.

