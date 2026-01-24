Wünscht sich Valentin Lusin ein Mädchen oder einen Jungen?

Renata Lusin (38) und Valentin Lusin (38) genießen ihr Familienglück: Die beiden Let's Dance-Profis erwarten ihr zweites Kind. Nach Tochter Stella, die im März 2024 zur Welt kam, wird die kleine Familie nun um ein weiteres Mitglied bereichert. Doch ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, wissen selbst die werdenden Eltern noch nicht. Diese spannende Frage soll am 1. Februar bei einer Gender-Reveal-Party im neuen Zuhause der Lusins beantwortet werden. Valentin verriet jedoch im Gespräch mit Bunte einen kleinen Favoriten: "Ich glaube, dass ich mir ein bisschen mehr einen Jungen wünsche, Renata aber ein bisschen mehr ein Mädchen." Gleichzeitig betonte er: "Ich wünsche mir hauptsächlich, das ist das Wichtigste, ein gesundes Kind."

Renata hat zu Jahresbeginn wegen der Schwangerschaft eine Tanzpause eingelegt, fühlt sich laut Valentin aber "topfit" und erlebt nach den belastenden Fehlgeburten vor Tochter Stella nun eine "tolle Schwangerschaft". Valentin hingegen ist beruflich gut ausgelastet und verbringt momentan Zeit auf dem Atlantik an Bord der AIDACosma, wo er Tanzunterricht für die Gäste gibt. Er bleibt jedoch stets in Kontakt mit seiner Familie – mehrmals täglich wird ausgiebig telefoniert. Auch wenn das Leben mit der kleinen Stella bereits viele neue Herausforderungen mit sich bringt, ist die Vorfreude auf das neue Familienmitglied riesig. "Wir freuen uns beide sehr darauf", betonte Valentin.

Privat ist die Geschichte des Tanzpaares eng mit ihrer gemeinsamen Leidenschaft verknüpft. Renata und Valentin lernten sich kennen, als beide 16 waren. Renatas Mutter suchte in Russland per Annonce nach einem passenden Tanzpartner, Valentins Eltern wurden in Deutschland darauf aufmerksam – kurz darauf zog Renata zu ihm nach Düsseldorf, wo die beiden bis heute leben. Aus dem Tanzduo wurde ein Paar. 2014 gaben sie sich das Jawort und arbeiteten seither konsequent an ihrer gemeinsamen Karriere. Erst vor Kurzem erfüllten sie sich mit ihrem eigenen Haus in Düsseldorf einen großen Traum. Zwischen Turnieren, TV-Shows und neuen beruflichen Projekten rückt nun jedoch vor allem eines in den Mittelpunkt: das wachsende Familienleben, das mit Tochter Stella und Baby Nummer zwei noch bunter werden soll.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und Valentin Lusin im Juli 2024

Instagram / renata_lusin Profitänzerin Renata Lusin und ihre Tochter Stella

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella