Renata Lusin strahlt: Das neue Kinderzimmer ist fast fertig

Baby-Update von Let's Dance-Star Renata Lusin (38): Auf Instagram zeigte die Tänzerin am 20. Januar einen ihrer Lieblingslooks vom jüngsten Babybauch-Shooting und verriet zugleich, wie es zu Hause vorangeht. In dieser Woche bekommen die vier Wände des Nachwuchses die letzten Details, darunter auch die neue Lampe, damit das "Kids-Paradies" fertig wird. Das große Kinderzimmer grenzt direkt an das Schlafzimmer, und zunächst soll das Baby bei den Eltern schlafen. Später könnten die Geschwister ein Zimmer teilen – dazu bittet Renata ihre Community um Erfahrungen. Ein Vorher-nachher-Clip ist bereits in Planung, die Vorfreude wächst sichtlich.

In ihrem Post beschreibt die Tänzerin, dass das angrenzende Zimmer viel Platz bietet und vorerst nicht geteilt werden soll. Der Plan: erst Nähe und kurze Wege in der Nacht, dann ein gemeinsames Zimmer für die Kinder, wenn der Rhythmus passt. "Habt ihr da Erfahrungen? Bei wem ging es gut?", fragt Renata ihre Follower und lädt zum Austausch ein. Innerhalb kurzer Zeit sammelte der Beitrag bereits erste Reaktionen und Kommentare – ein sicheres Zeichen, dass das Interesse an ihrem Familienprojekt groß ist.

Renata, die mit ihrem Ehemann Valentin (38) den Tanzsport zu ihrem Beruf gemacht hat, schwebt im Moment auf Wolke sieben. Das Paar, das bei "Let's Dance" nicht nur professionell, sondern auch privat die Herzen vieler Fans eroberte, ist für seine Harmonie bekannt. Gemeinsam mit ihrer Tochter Stella, die vor wenigen Jahren das Familienglück perfekt gemacht hat, genießen sie die letzte Zeit vor der Ankunft des neuen Babys in ihrem neuen Zuhause. Die Schwangerschaft scheint Renata regelrecht aufblühen zu lassen – dies spiegelt sich nicht nur in ihren Bildern, sondern auch in ihrer Liebe fürs Detail bei den Vorbereitungen wider.

Getty Images Renata Lusin, Tänzerin

Instagram / renata_lusin Profitänzerin Renata Lusin und ihre Tochter Stella

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella