Zum Träumen: Renata Lusin präsentiert das neue Kinderzimmer

Renata Lusin (38) begeistert ihre Fans auf Instagram mit ihrem neuen Kinderzimmer im Zirkuslook. Die Tänzerin hat in Zusammenarbeit mit der Innendesignerin Fatima aus einem ehemaligen Büro ein farbenfrohes Turmzimmer gezaubert, das an eine Zirkusmanege erinnert. Die Wände des achteckigen Turmzimmers erstrahlen in den Farben Gelb, Purpur und Apricot, ergänzt durch harmonische Akzente von Haselnussbraun, Tonerde und Smooth Beige. Renata schwärmt: "Die Sonne scheint hier einfach jeden Tag." Neben einer gemütlichen Kuschelecke und wunderbar bemalten Regenbogenbögen bietet das Zimmer auch einen liebevoll gestalteten Bereich für ihr Baby.

Die Inspiration für das außergewöhnliche Design kam den beiden beim Besuch eines Zirkus. Im Fokus stand die Umsetzung einer einladenden, kreativen Atmosphäre. Das Konzept wurde auf jedes Detail abgestimmt – von den Bögen, die an Zirkusdekoration erinnern, bis zu den Farben, die Harmonie und Fröhlichkeit ausstrahlen. Selbst die Vorhänge greifen die Akzentfarben wieder auf und sorgen für einen stimmigen Gesamteindruck. Mit Freude teilte Renata auch die Vorher-Nachher-Verwandlung des Raumes und gab damit einen exklusiven Einblick in ihr ganz privates Glück.

Ihre Fans erinnern sich sicherlich noch an Renatas Update von vor wenigen Tagen, als sie die letzten Schritte der Gestaltung des Zimmers erwähnte. Das große Kinderzimmer grenzt direkt an das Schlafzimmer, sodass Renata und ihr Partner zunächst eine Nähe zum Baby sicherstellen können. Mit ihrer Community teilte die Tänzerin bereits die Gedanken, dass das Kinderzimmer langfristig eventuell von Geschwistern geteilt werden könnte. Für die liebevolle Vorbereitung auf diese Zeit wählte Renata einen besonderen Mix aus persönlichem Engagement, professioneller Unterstützung und ganz viel Herz.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Profitänzerin

Instagram / renata_lusin Profitänzerin Renata Lusin und ihre Tochter Stella

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin, Tänzer