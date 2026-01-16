So funktioniert Ne-Yos polyamore Beziehung mit drei Frauen

Ne-Yo (46) spricht offen wie nie über sein Liebesleben: In der US-Talkshow "Sherri" erklärte der Sänger, wie seine polyamore Beziehung mit drei Freundinnen funktioniert und warum es für ihn nur noch diesen Weg gibt. Nach seiner viel diskutierten Scheidung habe er sich geschworen, nie wieder eine Frau anzulügen, erzählte der Musiker. Statt heimlich fremdzugehen, habe er deshalb mit seiner langjährigen Partnerin das Gespräch gesucht und gemeinsam mit ihr die Idee entwickelt, die Beziehung zu öffnen. Am Ende entschieden sich beide bewusst dafür, zwei weitere Frauen in ihr Liebesleben einzuladen – ohne Druck, ohne Drohungen, wie Ne-Yo im Interview betonte. Er machte außerdem klar, dass er nicht drei verschiedene Beziehungen gleichzeitig führe, sondern dass es sich um eine Beziehung handle, die einfach von mehreren Personen gemeinsam gelebt wird.

Im Gespräch mit der Moderatorin verdeutlichte der Sänger, dass solch ein Lebensstil mit Herausforderungen verbunden ist. Besonders betonte er, wie wichtig es sei, die individuellen Bedürfnisse und Persönlichkeiten jeder seiner Partnerinnen zu berücksichtigen – vor allem, wenn besondere Ereignisse wie der Valentinstag bevorstehen. Ne-Yo beschrieb die Beziehung als arbeitsintensiv, zeigte sich jedoch überzeugt, dass Offenheit und gegenseitiges Einverständnis zentral für das Funktionieren dieses Modells sind. Als Sherri neugierig nachfragte, ob seine Partnerinnen auch eigene Verbindungen pflegen, ließ sich der Musiker allerdings nicht in die Karten schauen.

In der Vergangenheit zeigte sich der Musiker bereits entspannt an der Seite mehrerer Frauen in der Öffentlichkeit und ließ seine polyamore Lebensweise auch beim gemeinsamen Shoppen mit seinen Freundinnen in West Hollywood sichtbar werden. Auf Social Media demonstriert der R&B-Star immer wieder den Zusammenhalt mit den Frauen an seiner Seite, die einander auch in ihren eigenen Profilen erwähnen. Für Ne-Yo scheint seine private Konstellation somit vor allem eines zu sein: ein bewusst gewähltes Beziehungsmodell, das auf Offenheit, Kommunikation und einer klaren Absprache zwischen allen Beteiligten beruht.

Getty Images Ne-Yo, Musiker

Instagram / neyo Arielle Hill, Phoenixx Feather, Bella und Ne-Yo

Instagram / neyo Ne-Yo und seine vier Partnerinnen Bri, Christina, Moneii und Arielle (v.l.n.r.)