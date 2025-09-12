Ne-Yo vergnügt sich beim Shoppen mit seinen vier Freundinnen

Ne-Yo (45) zog die Aufmerksamkeit auf sich, als er zusammen mit seinen vier Freundinnen beim Shoppen in West Hollywood gesichtet wurde. Der R&B-Star zeigte sich ungeniert und lebte seine polyamore Lebensweise zufrieden in der Öffentlichkeit. Fotos, die Daily Mail vorliegen, der Einkaufstour zeigen den Musiker, umgeben von seinen Partnerinnen, als Mittelpunkt seiner sogenannten "Polykule". Erst im Februar erweiterte sich der Kreis, als die Tänzerin Brionna Williams dazukam. Das Quartett listet sich sogar gegenseitig in ihren Social-Media-Bios.

Seit er im vergangenen Jahr öffentlich machte, dass er in mehreren Beziehungen gleichzeitig lebt, sorgt Ne-Yo immer wieder für Schlagzeilen. Trotz zahlreicher Kritiker verteidigt er seinen Lebensstil, auch gegenüber seinen Kindern. In einem Interview mit dem Newsportal erklärte er, dass er ehrlich zu jedem seiner Kids sei: "Das ist Daddys Freundin, und das auch, und das auch." Seine Ex-Frauen und ehemaligen Partnerinnen äußern sich jedoch kritisch zu seinem Verhalten. Vor allem Crystal Renay, Mutter von drei seiner Kinder, warf ihm während ihrer Scheidung Untreue vor und zerbrach öffentlich an seiner Lebensweise.

Bereits Anfang des Jahres hatte Ne-Yo in der "Angie Martinez Show" verraten, dass es eine klare Regel innerhalb seiner Beziehungskonstellation gab: Während der Musiker sich Freiheiten mit weiteren Frauen erlaubte, wollten seine vier Partnerinnen ausdrücklich keine anderen Männer daten. "Ich habe das nicht von ihnen verlangt. Sie haben das von sich aus angeboten", erklärte Ne-Yo damals. Kritische Stimmen ließen deshalb nicht lange auf sich warten, doch der Musiker betonte offen: "Ich habe ihnen nicht das Blaue vom Himmel versprochen und ich zwinge auch niemanden, hier zu sein."

Instagram / neyo Ne-Yo und seine vier Partnerinnen Bri, Christina, Moneii und Arielle (v.l.n.r.)

Instagram / neyo Arielle Hill, Phoenixx Feather, Bella und Ne-Yo

Getty Images Ne-Yo, Sänger