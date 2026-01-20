Ne-Yo verrät seine Valentinstagspläne mit drei Freundinnen

R&B-Star Ne-Yo (46) hat seine Pläne für den Valentinstag verraten – und die haben es in sich. Der Musiker, der seit 2024 in einer polyamoren Beziehung mit drei Frauen ist, will den Tag mit seinen Freundinnen Arielle Hill, Cristina und Moneii verbringen. Schlussendlich habe sich der Musiker dabei für gemeinsame Aktivitäten wie einen Restaurantbesuch oder ein Konzert entschieden. Dennoch betont er, dass jede Frau ein individuelles Geschenk erhalten wird, das perfekt zu ihrer Persönlichkeit passt: "Ich kann nicht einfach zu allen sagen, 'hier sind rote Rosen für jeden'", erklärte Ne-Yo in der Talkshow "Daytime Talk Show" von Sherri Shepherd (58).

Im Gespräch mit der Moderatorin erzählte der Sänger auch, wie er das Beziehungsmodell mit seinen Freundinnen etabliert hat. Cristina, mit der er seit 2022 zusammen ist, habe er früh informiert, dass es noch andere Frauen in seinem Leben gibt. "Die Entscheidung, ob sie dabeibleiben wollen, überlasse ich ihnen. Am Ende haben sie sich entschieden, zu bleiben", berichtete Ne-Yo. Wichtig sei es ihm, dass er nicht drei parallele Beziehungen führe, sondern eine Beziehung mit allen dreien gleichzeitig habe. Dabei werde die Balance zwischen gemeinsamer und individueller Zeit konsequent gewahrt, wie der Musiker betonte.

Schon vor einigen Monaten hatte der Musiker in der "Angie Martinez Show" über die besonderen Regeln in seiner Beziehung gesprochen. Während er selbst mehrere Beziehungen führt, haben sich seine Freundinnen offenbar freiwillig dazu entschieden, keine anderen Männer zu daten. "Ich habe das nicht von ihnen verlangt. Sie haben das von sich aus angeboten", betonte Ne-Yo damals. Ihm sei bewusst, dass diese Art von Exklusivität für viele Menschen schwer nachvollziehbar ist. Dass die Balance zwischen seinen zahlreichen Verpflichtungen und dem Privatleben nicht immer einfach ist, gab der Musiker schon damals offen zu. Mit sieben Kindern aus verschiedenen Beziehungen und seiner Musikkarriere müsse die Zeit gut eingeteilt werden.

Instagram / neyo Arielle Hill, Phoenixx Feather, Bella und Ne-Yo

Instagram / neyo Ne-Yo und seine vier Partnerinnen Bri, Christina, Moneii und Arielle (v.l.n.r.)

Getty Images Ne-Yo, Sänger