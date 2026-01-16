Twitch-Streamer MontanaBlack half Fan aus der Drogensucht

MontanaBlack (37) hat einen seiner größten Fans buchstäblich aus dem Abgrund geholt: Simon, ein Mitarbeiter einer Kaufland-Filiale in Hamburg, war schwer drogenabhängig, als die Videos des Streamers sein Leben auf den Kopf stellten. Vor wenigen Wochen trafen sich die beiden beim "Weihnachtsevent 3.0" von Marcel Eris, wie MontanaBlack eigentlich heißt, in Bispingen. Simon war als eingeladener Gast dabei. Dort erzählte der junge Mann, der im Netz unter dem Namen Airsiggi unterwegs ist, der Bild, wie sein Idol ihm half, von den Drogen loszukommen – und warum er ohne MontanaBlack heute nicht da wäre, wo er ist.

Simons Geschichte beginnt mit einer Tragödie: Im Alter von 13 Jahren verliert er seinen Vater an Krebs, dann vier Jahre später auch seine Mutter nach einem Schlaganfall und einer Krebserkrankung. Der Teenager stürzt in tiefe Trauer, rutscht in eine harte Drogensucht ab. "Alles hatte vor etwa zehn Jahren seinen Ursprung, als ein Kollege mich aus meiner tiefsten Trauer herausgeholt hat", erinnert sich Simon im Gespräch mit Bild. Ein Freund bringt ihn auf die Idee, sich mit YouTube-Videos abzulenken – und so landet er bei den Clips von MontanaBlack. Die direkte Art des Streamers und seine offene Erzählweise über eigene Abstürze werden für Simon zum Wendepunkt: "Ohne Monte wäre ich jetzt nicht da, wo ich heute bin. Seine Videos haben mir geholfen, mich zu fokussieren und mich in meinem Leben auf das Richtige zu konzentrieren", sagt er zu Bild. Heute ist er clean, hat auf Twitch bereits mehr als 6000 Follower und trifft sein Vorbild immer wieder, wenn dieser an öffentlichen Orten streamt. "Man mag sich gegenseitig", beschreibt Simon das Verhältnis und betont: "Ich respektiere seine Privatsphäre. Ich bleibe immer ein bisschen auf Abstand und dränge mich auch gar nicht auf."

Dass ausgerechnet MontanaBlack für Simon zum Rettungsanker wird, hat auch mit der Vergangenheit des Streamers zu tun. Marcel hat selbst früh mit Cannabis angefangen, später nach eigenen Aussagen massiv Alkohol und Kokain konsumiert, wurde kriminell, lebte zeitweise auf der Straße und schaffte erst über einen Entzug die Wende. "Einer der Gründe, warum sehr viele Drogen nehmen, egal ob Alkohol, Kiffen, Koksen, Heroin, whatever – viele wollen damit vergessen und Probleme, die man im Kopf hat, verdrängen. Und das klappt auch immer sehr gut, hat bei mir auch gut geklappt. Bis zu dem Moment, wo man halt nichts mehr hat und der Kopf halt wieder anfängt zu denken", so Monte laut Ingame. Diese Offenheit über seine eigenen Fehler macht den Social-Media-Star für viele Fans greifbar – auch für Simon, der seine Wohnung komplett im MontanaBlack-Stil eingerichtet hat und so seiner Bewunderung Ausdruck verleiht.

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack bei der Baller League 2024 in Köln

Instagram / knossi MontanaBlack und Knossi im September 2024

Instagram / saschahellinger UnsympathischTV und MontanaBlack im Februar 2024

