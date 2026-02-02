Falscher Prince-Songtext: MontanaBlack verliert 32.000 Euro

MontanaBlack (37) musste live vor Tausenden Zuschauern eine bittere Erkenntnis verdauen: Der Twitch-Star erzählte in einem Stream, dass sein angeblich originales Prince (†57)-Manuskript zu "Purple Rain" sich als Fälschung entpuppt hat. Vor fast zehn Jahren hatte sich Marcel Eris, wie der Social-Media-Star bürgerlich heißt, das Stück in Deutschland gegönnt – eingerahmt mit Fotos des Musikers, mittendrin ein Blatt mit handschriftlich wirkendem Songtext. Rund 32.000 Euro habe er dafür auf den Tisch gelegt, erzählt Monte, und das Ganze als wertvolle Geldanlage gesehen. Mit Papieren aus den USA, einem Zertifikat einer dortigen Firma, fühlte er sich jahrelang auf der sicheren Seite und prahlte stolz mit seinem vermeintlich einzigartigen Schatz in Streams und vor Besuchern.

Den Wendepunkt brachte ausgerechnet ein anderer Sammler. Nachdem Monte auf Auktionsseiten gesehen hatte, wie hoch echte Prince-Raritäten gehandelt werden, schickte er das gerahmte Stück an einen "Sammlerkollegen", um eine zweite Meinung einzuholen. Die nüchterne Diagnose: Das Blatt mit dem "Purple Rain"-Text ist nicht von Prince geschrieben, die gesamte Geschichte um das Manuskript ist eine Täuschung. Besonders brisant: Laut Monte soll die US-Firma, die ihm einst die Authentizität bescheinigte, gegen Bezahlung bewusst falsche Zertifikate ausgestellt haben. Im Stream wirkte der Social-Media-Star sichtbar niedergeschlagen. "32.000 Euro weg. Wisst ihr, wie sehr ich mit diesem Schild angegeben habe vor Leuten, weil ich so stolz darauf war?", sagte er in einem Clip, der inzwischen auch auf YouTube die Runde macht. Aus der erhofften Wertanlage ist damit ein nahezu wertloses Schaustück geworden.

Für Monte ist der Schlag auch deshalb besonders heftig, weil er seit Jahren eine Vorliebe für teure Sammlerstücke und Luxusgüter pflegt – neben Sportwagen eben auch rare Erinnerungsstücke an Stars. Immer wieder lässt der Unternehmer seine Community daran teilhaben, wenn er sich etwas Besonderes kauft oder Einblicke in seine Einnahmen gibt. Dass er offen über finanzielle Fehlgriffe spricht, gehört inzwischen genauso zu seiner Marke wie schnelle Autos und markige Sprüche. Privat verbringt der Streamer viel Zeit mit seinem engen Freundeskreis, den er regelmäßig in seinen Livestreams zeigt und legt Wert darauf, seinen Alltag mit der Community zu teilen – von spontanen Shoppingtouren bis zu ruhigen Abenden zu Hause. Die nun geplatzte Prince-Rarität dürfte eines der Stücke sein, das ihm trotz allem lange im Gedächtnis bleiben wird.

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack bei der Baller League 2024 in Köln

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack während der Baller League 2024

Instagram / montanablack MontanaBlack im Januar 2020