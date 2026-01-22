MontanaBlacks neues Heim: Wird er es seinen Fans zeigen?

MontanaBlack (37) startet in einen neuen Lebensabschnitt: Der Social-Media-Star hat sich vor wenigen Wochen ein weiteres Haus gekauft, in das er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Lea einziehen will. Seine Community wartet nun gespannt auf eine Roomtour, wie Monte laut Bild in einem aktuellen Twitch-Livestream erzählte. Doch bisher hält er sich ungewöhnlich bedeckt, wenn es darum geht, Fans Einblicke in sein neues Zuhause zu gewähren. Der Streamer, der sonst kaum ein Detail aus seinem Alltag zurückhält, fragt sich plötzlich, ob er dieses Kapitel lieber vollständig für sich behalten sollte.

Der Grund für Montes Zögern sind vor allem Sicherheitsbedenken. Seine Roomtouren aus früheren Jahren gehören zwar zu den beliebtesten Videos auf seinem YouTube-Kanal, doch dieses Mal zögert er. "Ich habe immer alles mit meiner Community geteilt und eigentlich möchte ich auch weiterhin alles teilen. Aber es gibt dann leider immer ein paar Leute, die einem den Dreck unter dem Fingernagel nicht gönnen", erklärte Monte Berichten zufolge. Privatsphäre sei für ihn zu einem der wichtigsten Dinge geworden, dementsprechend müsse er abwägen, ob es ihm das Risiko wert sei. Die Fans, die sich eine ausführliche Führung durch das neue Zuhause wünschen, müssen sich daher vorerst gedulden – ob die Kameras das Haus jemals von innen zeigen, bleibt unklar.

Montes Vorsicht hat einen Hintergrund in früheren Erlebnissen: In der Vergangenheit standen immer wieder unangekündigt Zuschauer vor seiner Haustür. Dazu kamen Swatting-Aktionen, bei denen Unbekannte die Polizei wegen angeblicher Notfälle zu seinem Haus schickten, woraufhin schwer bewaffnete Einsatzkräfte vor seiner Tür auftauchten. Erfahrungen wie diese haben den Influencer geprägt. Zwischen dem Wunsch nach Nähe zu seinen Fans und dem Bedürfnis nach einem echten Rückzugsort für sich und seine Partnerin muss Monte nun also seine ganz persönliche Entscheidung treffen.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack bei der Baller League 2024 in Köln

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack mit seiner Freundin Lea in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack im Juni 2025

MontanaBlack verzichtet aktuell noch auf eine Roomtour, um seine Privatsphäre zu schützen – wie wirkt das auf euch? Voll verständlich: Sicherheit geht vor Hype. Schade, seine Roomtours waren immer Highlights. Ergebnis anzeigen