Wahnsinn: So viel verdiente MontanaBlack im letzten Monat

MontanaBlack (37) hat im Dezember die Kasse klingeln lassen – und plauderte aus, wie sehr. In einem Twitch-Livestream sprach Marcel Eris, wie der Social-Media-Star bürgerlich heißt, darüber, was sein letzter Monat eingebracht hat und woher das Geld stammt. "Dezember hat richtig geschmeckt", grinste Monte, nachdem er seine Zahlen geprüft hatte. Insgesamt landeten brutto stolze 233.000 Euro auf seinem Konto. "Ich glaube, das ist mein bester Monat bei Twitch gewesen. Jemals", verriet er im Stream. Die Summe ist nur die Twitch-Seite der Medaille – weitere Einnahmen über YouTube, Markenkooperationen und seine Firmen, darunter der Energydrink "Gönrgy", kommen obendrauf.

Allein Werbung habe im Dezember umgerechnet knapp 81.000 Euro gebracht, davon circa 27.600 Euro durch Spots während seines großen Winterevents. Pro Sieben-Stunden-Stream kamen im Dezember 3.500 bis 4.300 Euro durch Werbeeinblendungen zusammen, inzwischen seien es laut ihm nur noch rund 700 Euro. Hinzu kamen Abos: Laut Tracker stehen derzeit etwa 60.000 aktive Subs auf seinem Konto, deren Preise je nach Stufe variieren. Zusätzlich nannte MontanaBlack 7.800 Euro durch Twitch-Turbo, ein Abo, das werbefreies Schauen ermöglicht. "Das ist schon atemberaubend", schwärmte der Influencer.

Kein Wunder also, dass Monte direkt nach dem Erfolg seines Winterevents im Dezember 2025 die nächste Auflage plant. Noch während des Livestreams in der Skihalle in Bispingen ließ er durchblicken, wie sehr er auf den Geschmack gekommen ist. "Es ist mir scheißegal, ich mache jetzt schon eine Ankündigung: Winterevent 4.0 wird auch kommen!", rief er begeistert in die Kamera. Die Party mit 500 Gästen und mehr als 300.000 Online-Zuschauern hatte ihm offenbar ordentlich Lust auf mehr gemacht.

MontanaBlack, Streamer

MontanaBlack auf der FIBO 2025

MontanaBlack im Juni 2025