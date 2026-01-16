Xander Stephingers Tochter feiert ihren ersten Geburtstag

Großer Tag bei Xander Stephinger: Seine kleine Tochter feiert ihren allerersten Geburtstag – und der Reality-TV-Star lässt seine Fans an dem Familienmoment teilhaben. In seiner Instagram-Story zeigt Xander ein Foto, auf dem er der Einjährigen die Flasche gibt. Dazu schreibt er: "Happy first birthday, Papa liebt dich über alles." Gefeiert wurde am Geburtstag im kleinen Kreis, teilt der TV-Bekannte in der Story weiter mit. Auch Lilly, die Mutter des Kindes, meldet sich zeitgleich mit liebevollen Zeilen zu Wort und macht klar, dass dieser Tag für sie eine ganz besondere Bedeutung hat.

Lilly postet auf ihrem eigenen Instagram-Account eine ganze Reihe Fotos der gemeinsamen Tochter und findet deutlich mehr Worte als Xander. Sie beschreibt in einem langen Text, wie sehr sich ihr Leben seit der Geburt verändert hat: "Als ich Mutter wurde ... Seit diesem Tag zählt mein Geburtstag nicht mehr wie früher. Denn kein Datum kann jemals schöner sein als der Tag, an dem du geboren wurdest." Besonders rührend ist ihr Vergleich mit den Geburtstagskerzen: Die Kerze auf ihrer eigenen Torte bedeute nur ein weiteres Jahr für sie, die Kerzen auf der Torte ihrer Tochter dagegen "alles". Ein Jahr mehr Liebe, mehr Lernen, mehr Leben – so fasst sie ihre Gefühle zusammen und nennt den Tag, an dem ihre Kleine zur Welt kam, den Moment, an dem ihr eigenes Leben "einen neuen Anfang" bekam.

Für Fans von Xander ist der rührende Einblick keine völlige Überraschung. Der Reality-TV-Star hatte schon in der Vergangenheit erzählt, wie sehr ihn die Vaterrolle erfüllt und wie intensiv er die Zeit mit seinem Baby erlebt. Auch Lilly macht in ihren Zeilen deutlich, dass sich der Fokus ihres Alltags seit der Geburt komplett verschoben hat und vieles nun um gemeinsame Momente mit ihrer Tochter kreist. Die Familie zeigt sich nach außen zwar eher sparsam, dafür wirken die seltenen Einblicke umso persönlicher. Vor allem die offenen Worte der Mutter und die zärtliche Szene mit der Flasche zeichnen das Bild zweier Eltern, deren Alltag stark von Nähe, Alltagsritualen und den kleinen Fortschritten ihres Kindes geprägt ist.

