Xander Stephingers Ex Lilly gewährt Einblicke in Mama-Alltag

Lilly, die Ex-Freundin von Reality-TV-Star Xander Stephinger, meldet sich nach einer längeren Social-Media-Pause auf Instagram zurück und gewährt ihren Followern einen Einblick in ihren Alltag als alleinerziehende Mutter. Der Make Love, Fake Love-Gewinner machte im April 2025 die Trennung von ihr öffentlich – nur wenige Monate nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Emma. "Ich brauchte etwas Zeit – wir brauchten etwas Zeit. Wir sind jetzt erst mal in unserem Alltag wieder angekommen und überglücklich. Ich bin stolz auf mich und auf meine kleine Mini", schreibt die frischgebackene Mama zu einer Instagram-Story.

Zu einer Bilderreihe, auf der sie sich mit neuem Ponyhaarschnitt zeigt, wird Lilly deutlich emotionaler und gewährt einen tieferen Blick auf die vergangenen Wochen. "Keine Ahnung, wo der Pony herkommt – ich war's nicht. Die letzten Tage und Wochen waren viel für mich – viel für meine kleine Mini", erklärt sie. Trotz der offenbar herausfordernden Zeit findet die junge Mutter aber auch stolze Worte für sich selbst und ihre Tochter: "Ich bin jeden Tag stolz auf sie und auch stolz auf mich, dass ich das alles alleine schaffe. Durch Emma spüre ich jeden Tag, wie stark ich eigentlich bin und wie viel Löwin eigentlich in mir steckt."

Vor rund einem Monat hatten Xander und Lilly den ersten Geburtstag ihrer Tochter gefeiert und ihre Fans an diesem besonderen Tag auf Instagram teilhaben lassen. Damals zeigte der Reality-TV-Star ein Foto, auf dem er der kleinen Emma die Flasche gab, und schrieb dazu: "Alles Gute zum ersten Geburtstag, Papa liebt dich über alles." Die Party fand im kleinen Kreis statt, wie Xander in seiner Story verriet. Auch die Mutter veröffentlichte emotionale Bilder und Worte, in denen sie erklärte: "Als ich Mutter wurde... Seit diesem Tag zählt mein Geburtstag nicht mehr wie früher. Denn kein Datum kann jemals schöner sein als der Tag, an dem du geboren wurdest."

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Freundin Lilly, September 2024

Instagram / mrs.lilly___ Lilly, Februar 2026

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger mit seiner Tochter Emma

