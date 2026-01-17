Angebliche Belästigung: Reiner Calmund hat wohl Spa-Verbot

Während einer Luxus-Kreuzfahrt auf der "Mein Schiff Relax" erteilte die Spa-Leitung Reiner Calmund (77) wohl ein Verbot, den Spa-Bereich weiterzunutzen. Der Vorfall soll sich laut Informationen der Bild während seines Aufenthalts im Dezember ereignet haben, als der ehemalige Fußball-Manager mit seiner Ehefrau Sylvia, der gemeinsamen Adoptivtochter, seinem Sohn nebst Familie und der Schwiegermutter an Bord war. Bereits in der ersten Woche der Reise hätten sich zwei Masseurinnen über Reiner beschwert, woraufhin die Spa-Chefin sämtliche Anwendungen für ihn stornierte und ihm ein Betretungsverbot für den Bereich erteilte.

Den Vorfall bestätigte laut dem Newsportal auch die Ehefrau des 77-Jährigen und gibt als Grund für den Spa-Rausschmiss "sexuelle Belästigung" an. Reiners Anwältin stuft die Aussagen als haltlos ein und weist jegliche Vorwürfe, die gegen ihren Mandanten erhoben wurden, zurück. Auf Nachfrage des Blattes habe sich bisher keiner der Beteiligten zu Wort gemeldet, auch nicht das Unternehmen TUI Cruises. Was genau an dem Fall dran ist, bleibt bisher unklar.

Es ist nicht das erste Mal, dass Reiner mit einem Unternehmen zusammengestoßen ist. Bereits vor rund einem Jahr geriet er in Thailand in Konflikt mit dem Pächter seines Stammhotels. Damals wurde ein befreundetes Ehepaar von dem Hotelier nach einem angeblichen Streit um Online-Bewertungen vor die Tür gesetzt. Reiner zeigte sich damals empört und sagte: "Ich war geschockt." Er kündigte an, das Resort zu boykottieren und schaltete sogar seinen Anwalt ein. "Bis auf Weiteres werde ich das Hotel nicht mehr betreten", erklärte der ehemalige Fußball-Manager laut Bild und stellte sich demonstrativ hinter seine Freunde.

