Rückblick: Herzogin Meghan teilt Kuschelfoto mit Prinz Harry

Herzogin Meghan (44) sorgt aktuell mit einem romantischen Rückblick auf Instagram für Aufmerksamkeit. Die 44-Jährige teilte im Rahmen des aktuellen Nostalgie-Trends ein bisher ungesehenes Kuschelfoto mit Prinz Harry (41), das 2016 während ihres ersten gemeinsamen Urlaubs in Botswana entstand. Auf dem Bild umarmen sich die beiden eng und strahlen in die Kamera. Begleitet wird der Post von einem Schwarz-Weiß-Video aus diesem Jahr, in dem Meghan und Harry ausgelassen in einem Garten tanzen – aufgenommen von ihrer vierjährigen Tochter Lilibet (4). Dazu schreibt Meghan: "Wenn sich 2026 genauso anfühlt wie 2016... man muss dabei gewesen sein."

Der Urlaub 2016 markierte einen wichtigen Meilenstein in ihrer Beziehung. Nachdem sie sich im Juli desselben Jahres bei einem Blind Date in London kennengelernt hatten, lud Harry Meghan wenig später nach Botswana ein. Dort verbrachten sie fünf Tage in der Abgeschiedenheit der Natur, campierten unter dem Sternenhimmel und konnten fernab von Medien und Paparazzi ungestörte Zeit miteinander verbringen. In einem früheren Interview verriet Harry, dass er während dieses Urlaubs merkte, dass Meghan seine Seelenverwandte ist. In den folgenden Jahren wuchs ihre Liebe weiter: Die Verlobung folgte im November 2017 und die Hochzeit im Mai 2018.

Gleichzeitig geriet das Paar in den vergangenen Jahren immer wieder in Konflikt mit dem Königshaus, wobei vor allem Meghan scharfe Kritik übte. 2020 gaben sie daher ihre offiziellen Rollen als "arbeitende" Mitglieder der britischen Königsfamilie auf, wodurch sie keine königlichen Termine oder Aufgaben mehr im Namen der Krone wahrnehmen. Heute leben die beiden mit ihren Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet in Montecito und widmen sich eigenen Projekten abseits der offiziellen royalen Kanäle. Berichten zufolge könnte die kleine Familie im Juli jedoch nach Großbritannien zurückkehren, um gemeinsam mit Prinz Harry bei den Invictus Games aufzutreten.

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan im August 2016 in Botswana

IMAGO / ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2025

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lillibet, Mai 2025