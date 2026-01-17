Noch vor Dschungel-Start: Stephen Dürr begeht Vertragsbruch

Stephen Dürr (51) sorgt noch vor dem Start von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" am 23. Januar für Aufsehen: In einem emotionalen Instagram-Video gesteht der Schauspieler offen, dass er gegen den strengen Geheimhaltungsvertrag des Dschungelcamps verstoßen hat. Stephen erzählt, er habe nicht nur mit seiner Frau und seinen Töchtern über die Teilnahme gesprochen, sondern auch mit einer Person außerhalb der Familie – obwohl das laut RTL-Regeln ausdrücklich verboten ist. "Ich habe den Dschungelvertrag gebrochen, und es tut mir überhaupt nicht leid", erklärt er in die Kamera und macht damit klar, dass sein Regelbruch einen ganz persönlichen Hintergrund hat.

Der Schauspieler verrät, dass es sich bei der eingeweihten Person um den YouTuber Tana handelt, der auf seinem Kanal regelmäßig über Reality-TV sprach und zudem öffentlich gemacht hatte, dass er an Hirntumoren litt. Tana, der im vergangenen Jahr verstarb, lebte in Stephens Nähe, die beiden hatten sich angefreundet und eng ausgetauscht. "Tana und ich hatten Pläne geschmiedet, wir hatten die Idee, dass er auch mit nach Australien kommt. Dass er von da aus berichtet. Er hat sich fast mehr auf das Dschungel-Engagement von mir gefreut als ich selbst", erzählt Stephen in dem Clip. Weil dieser Plan nach Tanas Tod nicht mehr Wirklichkeit werden kann, widmet der TV-Star seine Teilnahme nun seinem verstorbenen Freund. Unter dem Video, zu dem Stephen gemeinsame Fotos mit dem YouTuber gepostet hat, sammeln sich berührte Reaktionen. "Du rockst das mit Tana im Herzen" und "Was für ein schöner Gedanke und das wäre so schön geworden", schreiben Nutzer. Ex-Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin Pia Tillmann (40) kommentiert: "Tana wird dich von oben supporten!", wie bei Instagram zu lesen ist.

Der Reality-Star hatte seine Entscheidung für den Dschungel zuvor eng mit seiner Familie abgestimmt. Seine Frau Katharina und die beiden Töchter gelten als sein wichtigster Rückhalt. Zuhause verfolgt die Familie seit Jahren mit, wie Stephen sich in den unterschiedlichsten TV-Formaten schlägt. Als die Anfrage für das Dschungelcamp kam, ermutigten ihn seine Töchter sofort, daran teilzunehmen. Während er sich in Australien auf Prüfungen, Entbehrungen und das Zusammenleben im Camp einstellt, begleitet ihn nicht nur der Rückhalt seiner Liebsten, sondern auch die Erinnerung an Tana, mit dem er einst davon träumte, das Abenteuer gemeinsam zu erleben.

RTL Stephen Dürr, Dschungelcamp-Kandidat 2026

Instagram / stephen_duerr Stephen Dürr, Schauspieler

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026