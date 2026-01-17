Trunkenheit am Steuer: Khloé Kardashians Ex Lamar verhaftet

Lamar Odom (46), der frühere NBA-Star und Ex-Mann von Khloé Kardashian (41), wurde in Las Vegas wegen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss festgenommen. Die Polizei nahm den 46-Jährigen am frühen Samstagmorgen in Gewahrsam, wie TMZ berichtet. Zu den Anklagepunkten zählen auch zwei Verkehrsverstöße: Lamar soll mit über 41 Meilen pro Stunde (ca. 66 km/h) über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gefahren sein und zudem die Spur unsachgemäß gewechselt haben. Aktuell befindet sich der ehemalige Basketballprofi Berichten zufolge noch in Polizeigewahrsam.

Die Festnahme ist nicht der erste Vorfall dieser Art für den Sportler. Bereits 2013 wurde Lamar wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen, außerdem kämpfte er jahrelang mit schweren Drogen- und Alkoholproblemen. 2015 sorgte er zudem international für Schlagzeilen, als er nach einer Überdosis in einem Bordell in Nevada fast ums Leben kam. Seine damalige Ehefrau Khloé Kardashian wich ihm nicht von der Seite. Die Beziehung scheiterte dennoch endgültig, nachdem Lamar 2016 rückfällig wurde. In den letzten Jahren hatte sich der zweifache NBA-Champion öffentlich zu seiner Abstinenz bekannt und darüber gesprochen, anderen bei der Überwindung ihrer Sucht helfen zu wollen. Nun scheint er ein weiteres Mal rückfällig geworden zu sein. Genauere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Lamar erlangte nicht nur als Basketballprofi Berühmtheit, sondern auch durch seine Auftritte in der Reality-Serie Keeping Up with the Kardashians während seiner Ehe mit Khloé. Mit ihr war er von 2009 bis 2016 verheiratet. Khloé beendete die Beziehung nach vielen Krisen. Nach seiner aktiven Karriere engagierte sich der Ex-Sportler zunehmend im Bereich der Suchtprävention und gründete eigene Rehabilitationszentren. Im TMZ-Dokumentarfilm "Lamar Odom: Sex, Drugs, & Kardashians", der sich intensiv mit seinem Leben und seinen Kämpfen beschäftigt, sprach er zuletzt offen über die Herausforderungen seiner Vergangenheit.

Getty Images Lamar Odom bei einem Event in Beverly Hills im Juli 2017

Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im September 2010

