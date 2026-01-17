So viel Geld kostete Dschungelbegleitung-Patricks Gesicht

Dschungelcamper Hubert Fella (58) hat sich für seine Reise nach Australien eine besondere Begleitung ausgesucht. Da sein Ehemann Matthias Mangiapane (42) wegen eigener Dreharbeiten in Thailand nicht dabei sein kann, begleite ihn nun sein enger Freund und Vertrauter Patrick Mast. Am Flughafen Frankfurt zog dieser mit seinem auffälligen Look viele neugierige Blicke auf sich. Der Geschäftsführer eines ambulanten Pflegedienstes hat über 100.000 Euro in mehr als hundert Schönheitsoperationen investiert, um sein Gesicht nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Seiner ersten OP unterzog er sich mit 18 Jahren. "Mein Gesicht ist kein Zufall, sondern die Summe bewusster Entscheidungen. Ich habe über 100.000 Euro investiert – nicht aus Eitelkeit, sondern aus der Suche nach Identität. Lange wusste ich nicht, wer ich bin. Also habe ich mich neu entworfen", verriet er Bild. Dem Newsportal liegt zudem ein Foto aus alten Zeiten vor: Darauf zu sehen ist Patricks Gesicht ganz ohne Filler und OP-Ergebnisse.

Zahlreiche Eingriffe wie Nasenkorrekturen, Facelifts, Augenlidstraffungen und Behandlungen im Oberkieferbereich prägen seinen Look. Auch von schmerzhaften Erfahrungen spricht er ohne Scheu: Ein Facelift in Serbien erfolgte nur unter lokaler Betäubung, was er so nicht wiederholen würde. "Ich lag fünf Stunden wach, nur lokal betäubt. Ich habe alles mitbekommen. Die Schmerzen, die Geräusche, die Angst", schildert er. Sein Ziel sei es nie gewesen, natürlich auszusehen. Vielmehr lasse er sich von Persönlichkeiten wie Michael Jackson (†50), Jocelyn Wildenstein (†84) und Pete Burns (†57) inspirieren. "Ich möchte kein Mensch im klassischen Sinn sein. Ich möchte Kunst sein. Grenzen von Körper und Geschlecht schrecken mich nicht. Veränderung gehört zu mir. Aber: Ich bin ein schwuler Mann, der extrem aussieht", betonte Patrick.

Doch warum reiste Hubert ohne Matthias nach Australien? Eigentlich hatten die beiden Reality-Gesichter eine gemeinsame Australien-Reise geplant und kurz vor dem Abflug sogar noch ein Interview gegeben. Dann kam alles anders: Matthias musste für eigene Dreharbeiten nach Thailand. "Ich trete bei Kampf der Realitystars an", verriet der Reality-TV-Star gegenüber RTL und grinste, "diesmal geht's für mich nach Thailand statt ins Outback." Für Hubert bedeutete das: Abschied am Flughafen und ein Dschungel-Abenteuer ohne den geliebten Ehemann an seiner Seite.

Instagram / patrichaflatwood Patrick Mast, Hubert Fellas Dschungelcamp-Begleiter

Instagram / patrichaflatwood Patrick Mast und Hubert Fella, Januar 2026

Getty Images Matthias Mangiapane und Hubert Fella, Realitystars

