On-off-Drama: Jacob Elordi hat "starke Gefühle" für Olivia

Jacob Elordi (28) und Olivia Jade Giannulli (26) heizen die Gerüchte um ihre Beziehung erneut an. Am Mittwoch, dem 14. Januar, wurden sie in New York City zusammen bei einer Vorführung von Jacobs neuem Film "Frankenstein" gesichtet. Augenzeugen berichteten, dass die beiden davon abgesehen haben, diese Verbindung öffentlich zu definieren. Ein Insider verriet dem Magazin Us Weekly: "Sie geben der Beziehung kein Label, aber zwischen ihnen gibt es noch immer starke Gefühle." Besonders wenn Jacob in New York ist, sucht das Duo den Kontakt, da Olivia dort die meiste Zeit verbringt.

Laut Aussagen eines Insiders haben der Schauspieler und der Social-Media-Star in der Zeit nach ihrer letzten Trennung nie wirklich aufgehört, miteinander zu schreiben und gelegentlich zu telefonieren. Jacobs Unterstützung war insbesondere in einer schwierigen Phase ausschlaggebend, als Olivias Eltern Lori Loughlin (61) und Mossimo Giannulli (62) ihre Trennung bekannt gaben. Obwohl sich die beiden nicht auf eine feste Beziehung einlassen, sollen sie die Stunden miteinander genießen. Doch die Distanz bleibt ein Spannungsfaktor zwischen Los Angeles, Jacobs Hauptwohnsitz, und New York, wo Olivia sich aktuell aufhält.

Die beiden verbindet eine lange On-Off-Geschichte, die bereits Ende 2021 begann. Nach Berichten lösten unterschiedliche Lebensorte wiederholt Konflikte aus, was zuletzt zur Trennung im Oktober 2025 führte. Olivia zog im vergangenen Jahr sogar für eine Weile nach Paris, um neue Eindrücke zu sammeln und persönlichen Herausforderungen zu begegnen. Jacob hingegen widmet sich vorrangig seiner Schauspielkarriere und steht regelmäßig für Filmprojekte vor der Kamera. Laut Bekannten zeigt sich, dass die beiden trotz der komplizierten Umstände immer wieder zueinanderfinden. Ob dies ein weiteres Kapitel für das Paar bedeutet oder nur eine Momentaufnahme bleibt, ist noch unklar.

Getty Images Jacob Elordi bei den Critics' Choice Awards in Santa Monica, Januar 2026

Tim P. Whitby/Getty Images, Matt Winkelmeyer/Getty Images Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli

Getty Images Jacob Elordi bei Special-Screening von "Frankenstein" in New York City