Ashton Kutchers überraschende Worte: Lob für Ex Demi Moore

Seltene Töne von Ashton Kutcher (47) über seine Ex-Frau Demi Moore (63). In einem Gespräch mit Entertainment Tonight lobte der Schauspieler seine frühere Partnerin ausdrücklich für ihre Schauspielkunst im preisgekrönten Film "The Substance". Ashton sagte: "Demis Leistung in 'The Substance' – sie hat außergewöhnliche Anerkennung bekommen, ich bin so stolz auf sie, sie hat es gerockt." Er kam auf Demis Film zu sprechen, da "The Substance", genau wie sein neues Serienprojekt "The Beauty", gefährliche Schönheitsdrogen thematisiert und im Gespräch eine Parallele zwischen beiden Projekten gezogen wurde.

In "The Beauty" spielt Ashton einen Tech-Milliardär, der im Geheimen eine vermeintliche Wunderdroge entwickelt hat – Schönheit auf Knopfdruck, allerdings mit fatalen Folgen wie Gewalt und Chaos. Laut Serienbeschreibung wird der Strippenzieher alles tun, um sein Billionen-Imperium zu schützen. Genau hier setzt der Vergleich zu Demis Kinohit an: In "The Substance" verkörpert die Schauspielerin eine Künstlerin, die ein illegales Mittel nimmt und zeitweise als jüngere, perfektere Version ihrer selbst lebt – eine Rolle, für die sie 2025 bei den Golden Globes, den Critics Choice Awards und den Screen Actors Guild Awards ausgezeichnet wurde. Dass Ashton das Werk seiner Ex so offen feiert, fällt auch deshalb auf, weil er selten öffentlich über sie spricht. Die beiden kamen 2003 zusammen, heirateten 2005 und gaben 2011 ihre Trennung bekannt. 2013 wurde die Scheidung finalisiert.

Privat hatten Ashton und Demi nach turbulenten Jahren zuletzt einen versöhnlicheren Ton gefunden. Ashton betonte 2020 in Interviews, zwischen ihnen gebe es "keinen Groll" mehr. Er hält weiterhin Kontakt zu Demis Töchtern Rumer, Scout und Tallulah aus der Ehe mit Bruce Willis (70), über die er laut People Magazine sagte: "Ich liebe sie. Ich werde nie aufhören, sie zu lieben, sie zu respektieren, sie zu achten und ihnen zu wünschen, dass sie in dem, was sie anstreben, erfolgreich sind." Auch Ashtons heutige Ehefrau Mila Kunis (42) scheint sich mit Demi zu verstehen. 2022 standen die beiden sogar gemeinsam für einen AT&T-Spot zum Super Bowl vor der Kamera und witzelten, sie hätten "eine Menge gemeinsam". Ashton und Mila sind seit 2015 verheiratet und haben zwei Kinder. Heute konzentrieren sich Ashton und Demi vor allem auf ihre Familien und Karrieren, doch Ashtons warme Worte zeigen, dass die gemeinsame Vergangenheit zwischen den beiden Hollywood-Stars eine Verbindung schuf, die bleibt.

Getty Images Ashton Kutcher im April 2023

Getty Images Demi Moore bei den SAG Awards 2025

Getty Images Ashton Kutcher und Demi Moore mit ihren Kindern Rumer, Scout und Tallulah Willis