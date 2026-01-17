"Bonus-Papa": Sally Özcan schwärmt von neuem Partner

Sally Özcan (37) ist frisch verliebt – und zeigt das auch. In einem YouTube-Video spricht die Unternehmerin offen darüber, wie ernst ihr die Beziehung ist und dass sie viel Wert darauf gelegt habe, ihren neuen Partner früh in ihr Familienleben zu integrieren. "Mir war wichtig, dass er meine Mädels kennenlernt", erklärt Sally und macht damit klar, wie eng Liebe und Familie für sie zusammenhängen. Inzwischen habe sich der neue Mann an ihrer Seite fest im Alltag mit den Mädchen eingelebt – ein Detail, das die YouTuberin hörbar glücklich macht und neugierig auf mehr Einblicke in ihr Privatleben werden lässt.

In dem Video betont Sally auch, dass sie sich über die Entscheidung, ihren Partner den Kindern vorzustellen, viele Gedanken gemacht hat. "Mir war wichtig, dass das passt", stellt sie klar und schildert, wie sehr sie darauf geachtet hat, dass die Chemie zwischen ihm und den Mädchen stimmt. Ihr Partner habe selbst keine Kinder, sei aber "der liebevollste Mensch", den sie kenne. Die Stimmung in der Patchwork-Konstellation scheint harmonisch: Sally berichtet, dass ihre Töchter ihm bereits Karten zum Vatertag gebastelt und geschrieben haben – ein Zeichen dafür, dass der neue Mann im Haus längst mehr ist als nur der Freund ihrer Mutter. Für Sally steht fest: "Seitdem bin ich superhappy mit ihm. Er ist ein richtig toller Mann, ein richtig toller Bonus-Papa."

Am Mittwochabend hatte die Influencerin ihre neue Liebe auf Instagram öffentlich gemacht – und dabei ein erstes gemeinsames Bild geteilt. "Ich habe einen wundervollen Mann kennengelernt, mein Herz geöffnet und ihn in mein Herz und in mein Leben gelassen", schwärmte Sally ihren Followern. Besonders wichtig war der zweifachen Mutter, dass ihr Partner ihre Kinder liebt. "Er liebt meine Kinder und sie lieben ihn", betonte die Unternehmerin in ihrem emotionalen Post.

Imago Sally Özcan bei der TV-Spendengala Ein Herz für Kinder im Studio Adlershof in Berlin, 06.12.2025

Instagram / sallyswelt Sally Özcan mit ihren Töchtern und Ex-Mann Murat

Instagram / sallyswelt Sally Özcan aka Sallys Welt mit ihrem Partner, Januar 2026