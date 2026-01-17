Sally Özcans Kinder haben wohl keinen Kontakt zu ihrem Vater

Sally Özcan (37), bekannt durch ihren YouTube-Kanal "Sallys Welt", hat kürzlich ihre neue Beziehung öffentlich gemacht. Doch während die Unternehmerin ihr persönliches Glück teilt, sieht sie sich online scharfer Kritik ausgesetzt. Nun ergreift ihre 15-jährige Tochter Samira auf TikTok das Wort, um die Familie zu verteidigen. Dabei nimmt sie auch Bezug auf das Verhältnis von ihr, Schwester Ela und Vater Murat Özcan. "Mein leiblicher Papa zeigt sich online schon seit Jahren auf eine bestimmte Art. Viele glauben das einfach und unterstützen ihn, ohne zu hinterfragen, ob das wirklich die ganze Wahrheit ist. Ich wünsche mir, dass Menschen genauer hinschauen und nicht alles direkt übernehmen, nur weil es gut rüberkommt. Nicht alles, was man auf Social Media sieht, entspricht der Realität", lauten Samiras Worte. Vor allem ein Satz lässt die Community aufhorchen: "Ich bin 15 Jahre in diesem Zuhause aufgewachsen und habe alles miterlebt. Deshalb habe ich, genauso wie meine kleine Schwester, keinen Kontakt mehr zu ihm."

Die Entscheidung des Kontaktabbruchs sei nicht aus einer Laune heraus entstanden, sondern "hat ihre Gründe", wie Samira schreibt. Ihr Wort richtet die 15-Jährige zudem an ihre Mama und nimmt diese in Schutz: "Was mich traurig macht, ist, dass am Ende wieder meine Mama bewertet und verurteilt wird. Dabei ist sie jetzt einfach glücklich und das hat sie sich mehr als verdient." Während sie über ihren eigenen Vater kein gutes Wort verliert, schwärmt Samira von ihrem "Bonus-Papa": "Der Mann an der Seite meiner Mama ist ein unglaublich guter Mensch. Er ist ein Papa für mich, wie ich ihn so nie hatte. Ein echter Bonus-Papa. Er unterstützt mich, steht hinter mir und gibt mir das Gefühl von Sicherheit. Ich liebe ihn und er liebt mich, ganz einfach. Meine kleine Schwester und ich sind einfach dankbar, dass unsere Mama jemanden gefunden hat, der ihr guttut und unserer Familie Halt gibt."

Vor rund drei Tagen machte Sally auf Instagram ihr Liebesglück öffentlich. Die Unternehmerin teilte offen, wie sehr sie ihren neuen Partner schätzt. "Ich habe einen wundervollen Mann kennengelernt, mein Herz geöffnet und ihn in mein Herz und in mein Leben gelassen", schrieb Sally an ihre Community. Noch wichtiger als gesellschaftlicher Status sei für die zweifache Mutter, dass "er meine Kinder liebt und sie ihn lieben". Ihr Freund stand dabei lieber im Hintergrund – gemeinsame Auftritte oder intime Einblicke in das Familienleben sollte es laut Sally vorerst nicht geben.

Instagram / sallyswelt Sally Özcan, Netz-Star, mit Tochter Samira

Instagram / sallyswelt Sally Özcan mit ihren Töchtern und Ex-Mann Murat

Instagram / sallyswelt Sally Özcan aka Sallys Welt mit ihrem Partner, Januar 2026