Murat Özcan äußert sich zum Statement seiner Tochter Samira

Samira Özcan, die Tochter der Unternehmerin Sally Özcan (37), hat mit einem Statement auf TikTok ihre Mutter vor kritischen Stimmen in den sozialen Medien verteidigt. In ihrem Beitrag erwähnte die 15-Jährige, dass sie und ihre jüngere Schwester Ela keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater haben. Diese überraschende Offenbarung sorgte für Diskussionen, in denen sich Murat Özcan schließlich persönlich in den Kommentaren eines Videos äußerte. Eine Userin richtete die Frage an ihn, warum seine Töchter den Kontakt abgebrochen hätten. Daraufhin antwortete er: "Es sind Kinder, warum sind sie auf TikTok? Warum lässt man so etwas zu? Und warum sind sie in den Medien? Das ist traurig, ich liebe sie über alles. Mehr will ich dazu nicht sagen. Alles eine sehr, sehr traurige Geschichte."

Murat machte in weiteren Kommentaren deutlich, dass er keinen Groll gegen seine Kinder hegt. "Alles gut, es sind wundervolle Kinder", schrieb er. Der Vater zeigt sich sichtlich bestürzt über die Situation, äußerte jedoch keine konkreten Details zu den Hintergründen des Kontaktabbruchs. Die öffentliche Diskussion über die Familienangelegenheiten berührt viele, da Samira zuvor entschieden hatte, ihre Mutter vor Hatern in Schutz zu nehmen. Doch mit der Information über den eingeschlafenen Kontakt zu ihrem Vater zog ihr Statement noch größere Aufmerksamkeit auf sich.

Im November 2023 hatte Sally auf Instagram bereits offen über das Ehe-Aus mit Murat gesprochen. Ein Follower wollte damals wissen, ob sie die Trennung bereue. Sally antwortete: "Nein", fügte aber auch hinzu: "Ich 'bereue', dass ich es nicht schon früher getan habe." Für die YouTuberin war das Ende ihrer Ehe "ein langer, ewiger Kampf", bei dem ihr schnell bewusst wurde, dass es eigentlich keine gemeinsame Zukunft mehr gebe. Sie erklärte weiter: "Vielleicht trauere ich ein paar Jährchen hinterher, die ich im Leben verloren habe." Trotzdem betonte die erfolgreiche Unternehmerin, dass alles zu seiner richtigen Zeit passiert sei und sie an der Trennung gewachsen sei.

Instagram / der_murat_ Murat Özcan, Juli 2025

Instagram / sallyswelt Sally Özcan mit ihren Töchtern und Ex-Mann Murat

Getty Images Sally Özcan, Social-Media-Star

