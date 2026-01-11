Danach sucht Backqueen Sally Özcan in einem neuen Mann

Seit der Trennung vor zwei Jahren lebt Sally Özcan, bekannt als Deutschlands erfolgreichste Food-Creatorin mit ihrem Kanal Sallys Welt, allein mit ihren zwei Töchtern in Waghäusel. Da das Liebesleben der Unternehmerin immer wieder für Spekulationen sorgt, verriet sie nun in einem Gespräch mit Bild, was ein neuer Mann mitbringen müsste, um sie zu erobern: Ehrlichkeit, Authentizität und Loyalität stehen für sie an oberster Stelle, ebenso wie eine Wertschätzung von Familie. "Mich gibt’s nur in Kombination mit meinen Kindern. Und mit meiner Katze", erklärte die 37-Jährige mit einem Lächeln. Wer also an Katzenallergie leidet, hat bei Sally offensichtlich keine Chance.

Während Online-Dating für viele Menschen heute der schnellste Weg zur neuen Liebe ist, schließt die Backexpertin diese Option für sich kategorisch aus. Sie wolle niemanden kennenlernen, der sie nur aus dem Internet kennt oder auf ihre Bekanntheit reduziert, betonte sie im Interview. Stattdessen setzt sie auf echte Begegnungen, etwa bei privaten Anlässen oder im Alltag. Wichtig sei Sally, "dass er unabhängig ist, dass er ein eigenes Leben hat und für sich schon mal glücklich und zufrieden ist."

Die Food-Creatorin, die durch ihre Back- und Kochideen Millionen Menschen inspiriert, hat durch die Erfahrungen der letzten Jahre eine klare Haltung entwickelt. Nach der Trennung genießt sie die Zeit mit ihren Kindern und strahlt derzeit eine unverkennbare Zufriedenheit aus. Sie habe nun mehr Ruhe und Platz für sich selbst. Offen ließ Sally allerdings weiterhin, ob es aktuell eine neue Liebe in ihrem Leben gibt oder ob sie noch auf den richtigen Partner wartet. Eines ist jedoch klar: Für ihren Lebensstil und ihre Prioritäten kennt sie ihre Ansprüche genau.

Getty Images Sally Özcan, YouTuberin

Instagram / sallyswelt Sally Özcan, Juni 2025

Instagram / sallyswelt Sally Özcan mit ihren Töchtern und Ex-Mann Murat