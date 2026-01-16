Vor Beziehung: Sally Özcan glaubte nicht mehr an neue Liebe

Sally Özcan (37), bekannt durch ihren erfolgreichen YouTube-Kanal "Sallys Welt", gewährt in ihrem aktuellen Video Einblicke in ihr Liebesleben. Dabei verrät die Unternehmerin jetzt, dass sie nach ihrer Trennung vor einigen Jahren den Glauben an eine neue Liebe fast vollständig verloren hatte. "Ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal einen Partner fürs Leben finde", erzählt die zweifache Mutter ihren Fans. Sie habe gedacht, dass Männer in ihrem Alter meist schon vergeben seien und eine neue Partnerschaft für sie nicht mehr infrage komme.

Im YouTube-Video reflektiert Sally zudem ihre damalige Lebenssituation: "Ich war 34, getrennt, zwei Kinder, ein Unternehmen. Ich hatte viel Verantwortung und war irgendwie kein freier Mensch." In ihrem Kopf sei der Gedanke fest verankert gewesen, dass sie den Rest ihres Lebens auch ohne Partner zurechtkommen werde. Gleichzeitig betont die Influencerin, dass sie bewusst nicht aktiv nach einer neuen Liebe gesucht habe: "Ich war auch nicht auf der Suche, ich hätte mich auch never ever online irgendwo angemeldet."

Heute freut sich die beliebte YouTuberin umso mehr über ihre neue Liebe und teilte die Nachricht kürzlich mit ihren Followern. Bisher hatte sie sich über ihr Privatleben größtenteils bedeckt gehalten, verriet nun aber, dass der neue Mann an ihrer Seite wunderbar zu ihr und ihren Kindern passe. Für die zweifache Mutter spielt vor allem das Miteinander als Patchworkfamilie eine große Rolle. Sallys Fans verfolgen nicht nur ihre Rezepte und Businessprojekte, sondern freuen sich auch über die neuen Einblicke in ihre persönliche Entwicklung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sally Özcan im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / sallyswelt Sally Özcan aka Sallys Welt mit ihrem Partner, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / sallyswelt Sally Özcan im Juni 2025